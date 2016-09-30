«Башнефть» и «Роснефть» могут продать в этом году

Крупные пакеты «Башнефти» и «Роснефти» будут приватизированы в этом году, заявил премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи. «Мы это будем делать [приватизировать акции госкомпаний], в том числе и в этом году, в том числе и по ряду таких довольно больших, крупных пакетов акций. Например таких, как "Роснефть" и "Башнефть", - заявил Медведев (цитата по «Интерфаксу»). Как эти сделки могут быть структурированы, премьер не сказал.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство планирует выручить более 1 трлн руб. от приватизации «Башнефти» и «Роснефти». Постановление о приватизации «Башнефти» и «Роснефти», по словам Шувалова, будет готово в ближайшие дни (чиновника процитировал «Интерфакс»). «Дефицит в текущем году может увеличиться до 3,5-3,7% ВВП, его размер, в частности, будет зависеть от структуры сделки по «Башнефти», - говорил несколькими часами ранее министр финансов Антон Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). Министр добавил, что и «Роснефть» планируется тоже приватизировать в этом году.

Ранее правительство планировало выручить от приватизации около 1 трлн руб. Сегодня на Московской бирже 19,5% акций «Роснефти» (такой пакет планировалось продать) стоят 708,4 млрд руб., а 60,16% голосующих акций «Башнефти» - 277,8 млрд руб.

«ВТБ капитал» и «Сбербанк CIB» собирали предложения от желающих купить акции «Башнефти». О намерении приобрести пакет банки уведомила и «Роснефть». Это вызвало горячий спор в правительстве. Часть чиновников говорили, что «Роснефть» как компания, подконтрольная 100%-но государственному «Роснефтегазу», не может участвовать в приватизации. Точку в споре поставил президент Владимир Путин уже после того, как приватизация «Башнефти» была отложена. В интервью агентству Bloomberg президент согласился, что покупка контрольного пакета «Башнефти» «Роснефтью» – «не лучший вариант». Тем не менее он не исключил возможности такой сделки, напомнив, что почти 20% «Роснефти» у британской BP. «В конце концов, для бюджета важно, кто даст больше денег, – сказал президент журналистам Bloomberg. – В этом смысле мы не должны дискриминировать участников рынка, ни одного из них».

«Роснефти» разрешат купить «Башнефть», рассказывал в начале сентября федеральный чиновник, после этого будет возможность продать 19,5% самой «Роснефти» дороже $11 млрд (690,6 млрд руб.). Провести обе сделки можно в течение полугода, считает он. У «Роснефти» была идея купить контроль в «Башнефти», увеличить ее капитализацию, а затем выйти на приватизацию уже самой – это один из вариантов, предложенный компанией Intesa (консультант правительства по приватизации «Роснефти»), рассказывает федеральный чиновник. «Роснефть» не будет ограничена в покупке пакета «Башнефти», сказал сегодня Шувалов. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. Получить комментарий представителя «Башнефти» пока не удалось.

Шувалов рассказал, что пакетом «Башнефти» в основном интересуются российские инвесторы. Главным конкурентом «Роснефти» на покупку госпакета «Башнефти» всегда считался «Лукойл». Кроме него о своем жалении приобрести акции «Башнефти» организаторов приватизации уведомляли «Татнефть», РФПИ, фонд «Энергия», «Татнефтегаз» и др. «Роснефтью» же, рассказал Шувалов, интересуются иностранные компании. «У нас есть проявленный интерес в виде писем, которые получали инвестконсультант и сама "Роснефть". Мы с этими компаниями сейчас работаем. Если это набор компаний, про которые я говорю (я в силу разных причин не могу назвать их конкретно), то это компании, интересующиеся приобретением небольших пакетов», - сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу»).