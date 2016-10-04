В Минэнерго считают, что у России полувековые запасы углеводородов

Существующих запасов углеводородов России хватит еще как минимум на 40–50 лет, сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Так он прокомментировал высказывания главы Сбербанка России Германа Грефа о том, что запасы нефти и газа в России могут закончиться к 2028–2030 гг.

«Мы видим, что век нефти и газа, как бы это кому-то ни хотелось, заканчивается. Теперь мы говорим о том, когда у нас этот монопродукт может закончиться. На мой взгляд, это примерно 2028–2032 гг., когда, по моему мнению – не факт, что я прав, – по всем ощущениям, по всем трендам, которые мы видим сегодня, не будет повторения такого суперсырьевого цикла. Надо к этому готовиться», – сказал он.

Греф сказал, что исторически выход из моноресурсного состояния экономики очень болезненный, но он меняет качество экономического роста.

В марте министр природных ресурсов Сергей Донской сообщил, что, по оценкам министерства, доказанных запасов нефти в России хватит на 28 лет, а извлекаемых – примерно на 57 лет.