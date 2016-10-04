Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 октября 2016 года

Политика

США прекратили переговоры с Россией по поводу прекращения огня в Сирии, что снижает надежды на политическое урегулирование конфликта в стране. Также в понедельник Россия решила приостановить соглашение с США об утилизации плутония читать на WSJ.com читать на FT.com

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал опубликовать важные документы перед президентскими выборами в США. При этом Ассанж утверждает, что не стремится нанести вред Хиллари Клинтон читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп постарался оправдаться после критики в свой адрес за то, что он мог не платить налоги много лет из-за убытка в размере $916 млн в 1995 г. Трамп признал, что извлек большую выгоду из налоговой системы США, но назвал ее «нечестной» читать на FT.com читать на WSJ.com

Опросы показывают, что Дональд Трамп уступает Хиллари Клинтон в президентской гонке. Но сторонники Трампа утверждают, что опросы не учитывают людей, которые стесняются заявить о том, что поддерживают его читать на FT.com

Экономика

Проект бюджета Греции на 2017 г. предполагает уверенный рост экономики на уровне 2,7%. Но многие аналитики считают такие прогнозы слишком оптимистичными на фоне продолжающейся политики жесткой экономии и полагают, что теперь греческую экономику ждет период стагнации читать на WSJ.com

Италия в понедельник подтвердила планы впервые выпустить 50-летние гособлигации. Но спрос на них может оказаться низким на фоне проблем банковского сектора, медленного экономического роста и конституционного референдума в стране читать на FT.com читать на WSJ.com

Индустрия

Boeing только этой весной наконец начала получать прибыль от продажи каждого 787 Dreamliner. Но достичь этого удалось благодаря уникальному способу учета издержек, который критики называют слишком неопределенным читать на WSJ.com

Швейцарский машиностроительный гигант ABB отклонил призывы крупных акционеров отделить подразделение, занимающееся электроэнергетикой. Также компания планирует потратить до $3 млрд на выкуп собственных акций в 2017-2019 гг. читать на WSJ.com

Датский конгломерат Moller-Maersk вряд ли приобретет испытывающих проблемы корейских контейнерных перевозчиков Hyundai Merchant Marine или Hanjin Shipping, несмотря на слухи, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Автомобили

Nissan оснастит свои фургоны в Европе телематической технологией, позволяющей следить за их передвижением. Компания надеется с помощью этого увеличить долю на рынке коммерческих автомобилей и сократить отставание от конкурентов читать на FT.com

Энергоресурсы

В понедельник цены на нефть Brent выросли почти до $51 за баррель, самого высокого уровня за три месяца, из-за оптимизма инвесторов по поводу соглашения ОПЕК об ограничении нефтедобычи читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефть во вторник утром подешевела, так как инвесторы сомневаются в способности ОПЕК скоординированно сократить нефтедобычу читать на WSJ.com

BP приостановила работу на одной из своих платформ в Северном море из-за небольшой утечки нефти в воскресенье. Это несопоставимо с разливом нефти в Мексиканском заливе в 2010 г. из-за аварии на платформе BP, но рискует снова привлечь нежелательное внимание к компании читать на FT.com

Финансы

Лондонский Сити борется за то, чтобы сохранить десятки тысяч граждан ЕС, работающих в финансовом секторе. Но их будущее из-за Brexit остается неопределенным читать на FT.com

Во вторник утром курс фунта к доллару опустился до самого низкого уровня за 31 год из-за беспокойства инвесторов о последствиях Brexit для британской экономики читать на WSJ.com

Британский индекс FTSE 100 во вторник утром вырос на 1,5% до самого высокого уровня с весны 2015 г., так как ослабление фунта выгодно входящим в него компаниям, которые ориентированы на экспорт читать на WSJ.com

Monte dei Paschi di Siena на протяжении веков гарантировал наличие рабочих мест и благосостояние жителям Сиены. Но теперь один из крупнейших банков Италии испытывает проблемы, и они отражаются на жизни города читать на WSJ.com

Акции европейских банков сейчас мало привлекают инвесторов на фоне проблем сектора. С начала 2009 г. индекс Stoxx Banks опустился на 37%, тогда как основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос более чем на 70% читать на FT.com

Власти штата Иллинойс заявили, что из-за скандала вокруг Wells Fargo они прекратят на год инвестиционное сотрудничество с банком. С его помощью они делали краткосрочные инвестиции на $30 млрд в год. Но Wells Fargo утверждает, что потеря этого бизнеса будет стоить ему лишь около $50 000 в год читать на WSJ.com читать на FT.com

JPMorgan Chase собирается использовать технологию блочных цепей для совершения конфиденциальных транзакций не так, как другие банки. Вместо того, чтобы создавать полностью новую частную блочную цепь, JPMorgan будет использовать общедоступную систему Ethereum, так как нашел способ ограничить доступ к транзакциям читать на WSJ.com

Технологии

Еврокомиссия намерена заставить Alphabet, холдинговую компанию Google, внести изменения в свои бизнес-модели и взыскать с нее крупные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась WSJ читать на WSJ.com

Google вместе Tata Trusts с запустила в Индии программу, чтобы обучить миллионы женщин в сельской местности пользоваться интернетом. Обучают их тысячи других женщин, которые приезжают в населенные пункты на велосипедах и привозят с собой смартфоны и планшеты читать на WSJ.com

Facebook ведет переговоры с несколькими странами о проведении испытаний беспилотников, которые в будущем обеспечивали бы интернет-соединение в удаленных регионах читать на WSJ.com

Ericsson планирует сократить 3000 человек в Швеции, чтобы снизить расходы на фоне роста конкуренции в секторе телекоммуникационного оборудования читать на WSJ.com

Медиабизнес

Gawker Media планирует отложить минимум $5,5 млн от продажи активов, чтобы подать апелляцию на решение суда, который ранее обязал ее выплатить $130 млн бывшему рестлеру Халку Хогану за публикацию интимного видео с его участием. Из-за скандала Gawker и ее основатель Ник Дентон были вынуждены подать заявления о банкротстве читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Европейские гостиничные операторы выходят на рынок Ирана, ожидая подъем туризма в стране в связи с отменой международных санкций. Кроме того, у них есть преимущество перед американскими конкурентами из-за сохраняющихся ограничений США читать на WSJ.com

Samsung BioLogics, фармацевтическое подразделение Samsung, собирается привлечь $1,7-2 млрд во время IPO в ноябре. Компания может быть оценена в $8,2 млрд читать на WSJ.com

Bass Pro Shops, один из крупнейших в США продавцов товаров для охоты и рыбалки, приобретет конкурента Cabela's за $5,5 млрд, включая долг. Компании являются пионерами популярной ныне концепции — они делают свои магазины также центрами развлечений читать на WSJ.com читать на FT.com

Фьючерсы на крупный рогатый скот и свинину в США торгуются на самом низком уровне за последние годы, так как размер предложения в сентябре достиг рекордного уровня для этого времени года читать на WSJ.com

Недвижимость

Глобальные инвестиции в недвижимость за 12 месяцев по конец июня снизились на 5,7% до $919,7 млрд, согласно Cushman & Wakefield. Таким образом, они снизились впервые за семь лет. Также Нью-Йорк обогнал Лондон по привлеченным иностранным инвестициям впервые с 2007 г. читать на FT.com

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