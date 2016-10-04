Медведев разрешил компании, связанной с Игорем Чайкой, консолидировать 75% крупнейшего производителя шпал

ОАО «РЖД» продаст 25% в крупнейшем в России производителе железобетонных шпал «Бетэлтранс» (БЭТ) компании «Т-Индустрия». Как сообщает ТАСС, такое распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева появилось на официальном портале правовой информации.

Правительство распорядилось продать 942 425 акций БЭТ по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, но не ниже номинальной стоимости акций.

В 2014 г. АО «Т-Индустрия» купило 50% минус две акции БЭТ за 3,025 млрд руб. «Т-Индустрия» была создана компанией «Аква солид», которую в мае 2013 г. создал Игорь Чайка, младший сын российского генпрокурора. О том, что правительство скоро может разрешить «Т-Индустрии» купить еще 25% БЭТ, «Коммерсантъ» писал в августе. Газета отмечала, что, по данным Kartoteka.ru, 70% «Т-Индустрии» принадлежит голландской Spoor Structuur Investering B. V. (из раскрытия Миллениум-банка следовало, что компанию контролирует крупнейший производитель шпал в Казахстане ТОО «Магнетик» Дмитрия Гречаниченко), а 30% — ООО «Аква солид», 99% которого принадлежат Игорю Чайке. В 2012–2013 гг. «Т-Индустрия» выиграла конкурсы РЖД на поставки монополии до 2017 г. продукции на 269 млрд руб.

Пакет дочерних компаний РЖД с 2004 г. можно продавать только с разрешения правительства. О возможности передачи контроля в БЭТ «Т-Индустрии» президент РЖД Олег Белозеров говорил в ноябре 2015 г. В июне 2016 г. он говорил о планах РЖД продать бумаги непрофильных предприятий на 14 млрд руб.