Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 октября 2016 года

Политика

Госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в том, что она продлевает конфликт в Сирии и закрывает глаза на использование режимом Башара Асада бочковых бомб и газообразного хлора. Но он не исключил новые попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем читать на WSJ.com читать на FT.com

Россия модернизирует свои военные силы в Арктике. Это беспокоит США и НАТО и напоминает о временах холодной войны читать на WSJ.com

Участники Родосского форума «Диалог цивилизаций», основателем которого является Владимир Якунин, в этом году возлагали ответственность за современные мировые проблемы на США и ЕС. Это совпадает с позицией Кремля читать на FT.com

Майк Пенс и Тим Кейн, которых кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон соответственно хотят назначить на пост вице-президента, провели пылкие дебаты. В отличие от Трампа, Пенс спокойно отклонял критику оппонента и был признан победителем читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Термин «развивающиеся рынки» порой подвергается критике, поскольку объединяет страны, имеющие мало общего. Чтобы выделить страны, зависящие от цен на сырье, Absolute Strategy Research предлагает использовать новый акроним КАРБНС для обозначения Канады, Колумбии, Австралии, России, Бразилии, Норвегии и Южной Африки читать на FT.com

Ослабление фунта в связи Brexit подчеркивает разницу между британскими компаниями. Если экспортерам и транснациональным корпорациям снижение курса выгодно, то импортеры от этого страдают читать на WSJ.com

Италия во вторник привлекла 5 млрд евро путем эмиссии 50-летних облигаций с доходностью 2,85%. Объем заявок инвесторов превысил 18,5 млрд евро читать на WSJ.com

Рост протекционизма, рекордные уровни долга и медленный экономический рост развитых стран негативно отразятся на росте мировой экономике в 2017 г., предупредил во вторник МВФ. Однако он улучшил прогнозы для некоторых развивающихся стран читать на WSJ.com

Власти Швейцарии пытаются продвинуться в расследовании о предполагаемом выводе средств из суверенного фонда Малайзии 1MDB. Однако они получают мало помощи от малазийских коллег читать на WSJ.com

Автомобили

Владельцы дизельных автомобилей Volkswagen в США подают иски против поставщика комплектующих Bosch. Они подозревают, что компания причастна к экологическому скандалу читать на FT.com

Aston Martin намерена больше использовать роботов в производственных процессах, чтобы с помощью этого стать прибыльной, рассказал на конференции FT ее гендиректор Энди Палмер читать на FT.com

Исторические конкуренты Honda и Yamaha начали переговоры о совместном производстве скутеров читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром подорожала. Инвесторы продолжают надеяться на соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи и ждут данных о запасах нефти в США читать на WSJ.com

Малоизвестная американская компания Caelus Energy обнаружила на севере Аляски гигантское нефтяное месторождение, которое может содержать до 2,4 млрд баррелей нефти читать на WSJ.com

Спрос на новые трубопроводы для транспортировки нефти и газа в США снижается. Поэтому ожидается, что сектор ждет волна консолидации читать на FT.com

BP подписала соглашение с Eni о покупке газа с нового месторождения у побережья Мозамбика. Это позволит Eni принять окончательное решение об инвестициях в этот дорогой проект читать на FT.com

Финансы

Центробанк Украины в ходе реформирования банковского сектора закрыл уже 82 неустойчивых банка и сделал банки более прозрачными. Однако он застопорился на Приватбанке, крупнейшем частном банке страны, который контролирует Игорь Коломойский читать на WSJ.com

Американские регуляторы предлагают правила для защиты владельцев предоплаченных карт и регулирования этой отрасли. Этот рынок быстро растет, и его размер оценивается в $100 млрд читать на FT.com

Во вторник золото подешевело на 3,3% до $1266,3 за тройскую унцию, что стало самым сильным дневным снижением цен с декабря 2013 г. Это очередной признак волатильности на рыке, связанный с беспокойством инвесторов по поводу будущей денежной политики центробанков читать на WSJ.com

Японская страховая компания Sompo приобретет бермудскую Endurance Specialty за $6,3 млрд. В последние годы японские страховщики расширяют свое присутствие за рубежом, и это одна из крупнейших таких сделок читать на WSJ.com читать на FT.com

Агентство Fitch во вторник предупредило Wells Fargo, что он может впервые за 20 лет потерять кредитный рейтинг AA из-за ущерба репутации, связанного со скандалом об открытии сотрудниками банка счетов без ведома клиентов читать на FT.com

Технологии

Google во вторник представила новые смартфоны под собственным брендом Pixel и другие устройства, включая помощника Home и очки виртуальной реальности. Все они оснащены виртуальным помощником Google Assistant, что свидетельствует о сосредоточенности компании на технологиях искусственного интеллекта читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

Ожидается, что Twitter на этой неделе получит предложения о поглощении. Основным претендентом на ее покупку считается Salesforce, чей гендиректор Марк Бениофф назвал Twitter «нешлифованным драгоценным камнем» читать на WSJ.com

Технологические гиганты, включая Google и Microsoft, утверждают, что не сканируют электронные письма своих пользователей для спецслужб США. Во вторник Reuters сообщила, что этим занимается Yahoo. Но неясно, передавала ли она когда-нибудь собранную информацию читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Johnson & Johnson предупредила больных диабетом и врачей, что ее инсулиновые помпы уязвимы перед кибератаками читать на WSJ.com читать на FT.com

Американская сеть супермаркетов Target начинает открывать компактные магазины в городских и студенческих районах. Это связано со снижением продаж в ее крупных магазинах, которые расположены в основном в пригородах читать на WSJ.com

Недвижимость

Дональд Муллен-младший, который 10 лет назад в Goldman Sachs делал ставку на падение рынка жилой недвижимости США, теперь привлекает $1 млрд, чтобы, наоборот, сделать ставку на его рост читать на WSJ.com

Снятие санкций с Ирана открывает возможности для развития бизнеса в стране и привлечения иностранных инвестиций. Но этому мешает нехватка качественных и доступных офисов читать на WSJ.com

Менеджмент

Членство в совете директоров некоммерческой организации может положительно сказаться на карьере топ-менеджеров. Такой опыт может помочь им улучшить свои лидерские навыки и установить связи с влиятельными людьми читать на WSJ.com

Согласно принятым в США после финансового кризиса правилам, директоры, определяющие размер вознаграждения гендиректора, не должны быть финансово связаны с этой компанией или ее топ-менеджерами. Но в некоторых компаниях они получают плату за лоббистскую деятельность. Это может привести к конфликту интересов читать на WSJ.com

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