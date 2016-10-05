Apple, Google и Coca-Cola вошли в тройку самых дорогих брендов мира

Apple, Google и Coca-Cola уже четвертый год подряд занимают первые три строчки наиболее дорогих брендов в мире, свидетельствует отчет Interbrand Corp. о 100 ведущих брендах мира в 2016 г., который составляется уже 17-й раз.

По данным Interbrand, стоимость бренда Apple повысилась на 5%, до $179,1 млрд. Находящийся на второй строчке Google прибавил за год 11%, подорожав до $133,3 млрд. Coca-Cola, которой удавалось удерживать первенство в течение 13 лет до 2013 г., теперь занимает третье место, стоимость ее бренда снизилась на 7%, до $73,1 млрд.

В первую десятку входят шесть представителей высокотехнологичного сектора: помимо Apple и Google, в топ попали Microsoft (4-е место, $72,8 млрд), IBM (6-е, $52,5 млрд), Samsung (7-е, $51,8 млрд), Amazon (8-е, $50,3 млрд).

Также в десятке оказались два автомобильных бренда - Toyota на шестом месте и Mercedes на девятом. Замыкает топ-10 General Electric, оцененный в $43,1 млрд.

Быстрыми темпами улучшает позиции в рэнкинге Facebook, продемонстрировавшая максимальный рост стоимости бренда за год - на 48% (до $32,6 млрд), что позволило соцсети подняться сразу на восемь строчек - до 15-го места. В пятерку наиболее быстро развивающихся брендов также входят Amazon (+33%), Lego (+25%), Nissan (+22%) и Adobe (+21%).

Между тем снижение интереса к дорогой одежде и аксессуарам повлиял на стоимость модных брендов: Prada опустился с 69-й строчки на 81-ю, Ralph Lauren - с 91-й на 98-ю, а Hugo Boss лишился места в рейтинге. Исключением стал Dior, вернувшийся в рэнкинг в этом году на 89-ю позицию. Всего в этом году в рэнкинг вошли четыре новичка, причем Hewlett Packard Enterprise (выделенная из старой HP вместе с Hewlett-Packard Co.) сразу заняла 44-е место с оценочной стоимостью бренда более $11 млрд. Собственно бренд HP (Hewlett-Packard Co.) расположился на 48-м месте ($10,4 млрд). Замыкает эту группу и таблицу в целом производитель электромобилей Tesla на 100-м месте с $4 млрд.

Совокупная стоимость 100 ведущих мировых брендов увеличилась в 2015 году на 4,7% по сравнению с прошлым годом, до $1 трлн 796 млрд. США стали абсолютными лидерами - 52 компании в первой сотне, Германия заняла 10 мест, Франция - 8. Из российских компаний в сотню самых дорогих брендов не вошла ни одна.