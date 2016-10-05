Роспотребнадзор оштрафовал сеть пиццерий «Папа Джонс» на 3,5 млн рублей

Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало сеть пиццерий «Папа Джонс» на общую сумму 3,5 млн руб. Об этом говорится на сайте службы.

В ходе плановой проверки 27 пиццерий «Папа Джонс» в 9 административных округах Москвы были выявлены нарушения. «Во всех проверенных пиццериях были выявлены нарушения… Вынесено 122 постановления о назначении наказания в виде штрафа (53 — на юридическое лицо и 69 — на должностное лицо) на общую сумму 3 511 100 руб.», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор предписал сети устранить выявленные нарушения санитарных требований.