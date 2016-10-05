«Еврохим» размещает евробонды на $500 млн под 3,8%

«Еврохим» размещает евробонды на $500 млн под 3,8%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Срок обращения еврооблигаций - 3,5 года. Спрос на долговые бумаги, по предварительным данным, составил около $1,8 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4,25%, затем он был снижен до уровня около 4% годовых. Финальный ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 3,85% плюс/минус 5 базисных пунктов.

Организаторами размещения являются Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

Средства от размещения компания планирует направить на финансирование выкупа евробондов с погашением в 2017 г. Оферта на выкуп всего объема ($750 млн) этих евробондов была объявлена на прошлой неделе, в среду компания сообщила, что по ее итогам она выкупит еврооблигации на $425 млн.

Последний раз «Еврохим» выходил на международный долговой рынок в 2012 г., разместив евробонды на $750 млн под 5,125%, оферту на выкуп которых он как раз и объявил.