Счетная палата сообщила об избыточном финансировании РЖД

Счетная палата (СП) под председательством Татьяны Голиковой проверила расходы из федерального бюджета ОАО «РЖД», говорится в сообщении ведомства. По итогам проверки эксперты из ведомства пришли к выводу, что взносы России в уставный капитал ОАО «РЖД» превышают потребности компании.

По данным Счетной палаты, в 2014–2015 гг. и истекшем периоде 2016 г. на реализацию инвестиционных проектов РЖД были выделены средства на общую сумму 145,1 млрд руб.

«Низкий уровень планирования и освоения средств федерального бюджета в виде взносов в уставный капитал ОАО «РЖД» повлек за собой образование значительных объемов неиспользованных средств», – считают в СП. Формирование бюджетных заявок на получение средств из бюджета осуществлялось без учета фактической потребности в финансировании инвестиционных проектов, говорится в сообщении ведомства.

Так, по состоянию на 1 января 2014 г. неиспользованный остаток средств, направленных в виде взносов в уставный капитал ОАО «РЖД» на цели развития железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет, составил 15 млрд руб. В 2014 г. на цели реализации указанного проекта ОАО «РЖД» дополнительно получено 8 млрд руб., что в целом составило 23 млрд руб., из которых по итогам 2014 г. освоено 4 млрд руб., или 17,6%. По итогам 2014 г. остаток неосвоенных средств федерального бюджета составил 19 млрд руб. В 2015 г. на реализацию указанного проекта направлено 11 млрд руб. В результате общий объем средств в 2015 г. составил 30 млрд руб., из которых по итогам 2015 г. освоено 5 млрд руб., или 18,7%.

В целом остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, выделенных РЖД в виде взносов в уставный капитал, по состоянию на 1 января 2016 г. составили 53,8 млрд руб. и по сравнению с прошлым годом увеличились на 3 млрд руб.

В соответствии с рекомендациями Счетной палаты с 2015 г. РЖД был установлен новый порядок размещения бюджетных ассигнований, получаемых в виде взносов в уставный капитал на реализацию инвестиционных проектов. Начиная с 2015 г. на каждый инвестиционный проект, на финансирование которого поступают бюджетные ассигнования, ОАО «РЖД» открыты отдельные расчетные счета. Вместе с тем остатки, сформировавшиеся на конец 2014 г., на отдельные расчетные счета не были перечислены и расходовались с общего расчетного счета. В 2015 г. на остатки бюджетных ассигнований, которые зачислены на отдельные счета, начислены проценты в сумме 1,6 млрд руб., за истекший период 2016 г. – 1,8 млрд руб.

«По состоянию на 1 января 2016 г. объем незавершенного строительства по инвестиционным проектам, финансируемым в том числе за счет бюджетных ассигнований, составил 248 млрд руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился на 84,1 млрд руб.», – добавили в СП.