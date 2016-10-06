Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 октября 2016 года

Политика

Выход Великобритании из ЕС может повлиять на санкционную политику блока. Лондон был одним из главных сторонников введения санкций против России, Ирана, Сирии читать на WSJ.com

В правительстве Германии рассматривают возможность введения новых европейских санкций против России из-за бомбардировок Алеппо, но сделать это будет трудно читать на WSJ.com

Выяснилось, что ФБР арестовало и обвиняет еще одного подрядчика Агентства национальной безопасности США в краже секретной информации читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш должен стать новым генсеком ООН. В среду его кандидатуру поддержал Совет безопасности ООН читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Глобальный долг достиг рекордных $152 трлн, предупредил в среду МВФ. Это в два с лишним раза превышает размер мировой экономики читать на FT.com

Управляющие ЕЦБ в сентябре были обеспокоены нехваткой облигаций для программы денежного стимулирования, но намекнули, что могут расширить ее, свидетельствует протокол последнего заседания центробанка читать на WSJ.com

Предложенные Дональдом Трампом инициативы по предоставлению женщинам оплачиваемого декретного отпуска и снижению расходов семей по уходу за детьми могут стоить правительству США до $680 млрд в течение 10 лет, сказано в исследовании American Action Forum. Ранее организация оценила аналогичный план Хилари Клинтон более чем в $1 трлн читать на WSJ.com

Индустрия

Китайские госкомпании China Ocean Shipping (Cosco) и China Shipping Group планируют осуществить слияние своих судостроительных подразделений на фоне рекордно низкого спроса на новые корабли читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром немного подешевела после того, как накануне цены выросли до самого высокого уровня за четыре месяца в связи со снижением запасов нефти в США. Но днем цены снова стали расти, WTI превысила $50 за баррель читать на WSJ.com

Saudi Aramco готовится впервые опубликовать финансовый отчет в связи с запланированным IPO читать на FT.com

Опрошенные WSJ аналитики ухудшили прогнозы цен на нефть несмотря на соглашение ОПЕК об ограничении добычи читать на WSJ.com

Фрекинг может быть возобновлен в Великобритании в 2017 г. после того, как правительство отклонило возражения властей Ланкашира. Британское правительство надеется повторить успех сланцевого бума в США читать на FT.com

BHP Billiton планирует расширить свой нефтегазовый бизнес. Снижение издержек, связанных с бурением скважин, делает выгодными ее новые проекты в США читать на WSJ.com

Точка зрения

За последние пять лет Россия еще больше стала зависеть от углеводородов, увеличивая и модернизируя их добычу. Однако ей пока не удается развивать зеленую энергетику. Поэтому Россия рискует остаться позади, пока в мире происходит переход на возобновляемую и зеленую энергетику, пишут Грегори Ступницки, член консультативного совета Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета, и Шамиль Еникеев, директор Oxford International Centre читать на FT.com

Финансы

Акции Deutsche Bank подешевели вдвое в этом году отчасти из-за грозящего банку многомиллиардного штрафа в США. Но некоторые аналитики также обеспокоены тем, какой риск для него представляют деривативы. В 2015 г. у него были позиции по деривативам номинальной стоимостью 42 трлн евро. Хоть реальный риск может оказаться значительно меньше этой суммы, но некоторые активы банка трудно оценить читать на WSJ.com

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС должны начаться к концу марта, поэтому расположенные в стране банки ускоряют разработку планов на жизнь после Brexit читать на WSJ.com

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в четверг посетит Нью-Йорк, чтобы попытаться убедить американских банкиров, что Лондон остается одним из мировых финансовых центров несмотря на Brexit читать на FT.com

Годовая выручка EY выросла на 9% до $29,6 млрд. При этом ее доходы от консалтинговой деятельности растут быстрее, чем от аудиторской читать на FT.com

Нью-йоркская фондовая биржа проводит расследование в отношении маркетмейкера Дона Химпеле из IMC Financial Markets. Несколько инвесторов пожаловались, что понесли из-за него убытки в понедельник читать на WSJ.com

Крупный план

Высокая прибыль в течение примерно 10 лет помогла Brevan Howard стать одним из крупнейших хедж-фондов Европы. Но теперь его будущее выглядит неопределенным на фоне проблем сектора. По данным HSBC, с начала года инвесторы вывели из Brevan более $5 млрд читать на FT.com

Технологии

Инвестор-активист Elliott Management хочет заставить Samsung упростить свою структуру владения. Также Elliott хочет, чтобы компания потратила около $27 млрд на выплату специальных дивидендов и добавила независимых директоров читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung приобрела стартап из Кремниевой долины Viv, занимающийся технологиями искусственного интеллекта. Его основала команда, которая создала Siri, виртуального помощника Apple читать на FT.com

Спустя год после возвращения Джека Дорси на пост гендиректора Twitter ему так и не удалось улучшить рост числа пользователей и выручки. Это делает компанию уязвимой целью для желающих ее поглотить читать на WSJ.com

Разработчики приложений разочаровываются в производителе шлемов виртуальной реальности Oculus, которого Facebook приобрела за $2 млрд в 2014 г. Oculus нуждается в популярной игре для своего продукта, поэтому сейчас пытается вернуть их расположение читать на WSJ.com

Blue Origin Джеффа Безоса в среду успешно провела испытания системы катапультирования, которая должна спасти экипаж ее ракеты в случае неудачного запуска читать на FT.com

Раньше работа в американской интернет-компании считалась престижной в Китае. Но теперь даже таким известным компаниям, как Airbnb и Uber, трудно найти там руководителей для местных подразделений. Это осложняет американским компаниям работу на китайском рынке читать на WSJ.com

Британский разработчик ПО Misys спустя четыре года собирается вернуться на Лондонскую биржу. Компания может быть оценена в 5,5 млрд фунтов. Ее листинг позволит проверить спрос инвесторов на фоне Brexit читать на FT.com

Потребительский рынок

Стартап Theranos прекратит заниматься анализами крови, закроет лаборатории и сократит более 40% сотрудников. Компания сосредоточится на разработке продуктов для других лабораторий читать на WSJ.com читать на FT.com

Сервис по вызову водителей Uber впервые будет предоставлять услуги сразу целому городу. Власти городка Саммит, штат Нью-Джерси, наняли компанию, чтобы люди могли бесплатно ездить на автомобилях Uber до железнодорожной станции и от нее. Так они хотят решить проблемы с парковкой читать на FT.com

Власти США обвиняют фармацевтическую компанию Mylan в том, что из-за чрезмерно высоких цен на препарат EpiPen им пришлось тратить лишние миллионы долларов на программу медицинского страхования читать на WSJ.com

В США некоторые ритейлеры теперь предлагают потребителям говядину, полученную из мяса одного животного. Это связано со спросом на «натуральную» продукцию, но стоит такая говядина примерно вдвое дороже читать на WSJ.com

Стиль жизни

Аукционный дом Sotheby's обнаружил, что картина, которую он продал как работу нидерландского художника XVII века Франса Халса за 8,4 млн фунтов американскому коллекционеру в 2011 г., оказалась подделкой. Это вызывает опасения, что и другие картины той эпохи могут оказаться высококачественными подделками читать на FT.com

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