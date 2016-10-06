«Уралкалий» готов к проверке Генпрокуратуры по поручению Путина

«Уралкалий», один из ведущих производителей хлористого калия в мире, ведет работы по закладке выработанного шахтного пространства на рудниках в объемах, необходимых для их безопасности, сообщила пресс-служба компании.

В четверг президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 декабря проверить соблюдение «Уралкалием» законодательства при планировании и проведении закладочных работ в шахтах.

«Компания осуществляет работы по закладке выработанного шахтного пространства в соответствии с техническими проектами и планами развития горных работ в объемах, необходимых для обеспечения безопасности эксплуатируемых рудников», - сказали в компании. Работы по закладке, продолжили в «Уралкалии», ведутся высокими темпами - в первую очередь под объектами наземной инфраструктуры.

Производитель указал, что проверка деятельности «Уралкалия» является частью комплексной проверки выполнения программы переселения из аварийного и ветхого жилья и строительства нового жилья в Березниках, финансируемой как из бюджетных средств, так и из средств компании. «Свои обязательства по финансированию компания выполнила в срок и в полном объеме», - подчеркнули в «Уралкалии».

«Очевидно, что часть вопросов данной проверки связаны с работой предприятия, и мы традиционно готовы к тесному сотрудничеству с органами прокуратуры по всем возникающим вопросам», - добавили в производителе.

В октябре 2006 г. на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков рудника было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 г. в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов.