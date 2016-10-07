Юдаева не исключила укрепление рубля из-за продажи валюты «Роснефтью» для покупки «Башнефти»

Рубль может немного укрепиться из-за продажи валюты «Роснефтью» для покупки «Башнефти». Об этом в интервью Bloomberg в Вашингтоне заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

В четверг правительство России поручило представителям государства в совете директоров «Роснефти» одобрить приобретение 50,07655% акций «Башнефти» за сумму не выше 330 млрд руб. Договор купли-продажи должен быть подписан до 15 октября, следует из директивы, подписанной первым вице-премьером Игорем Шуваловым, напоминает ТАСС.