«Роснефть» готова к покупке «Башнефти»

Правительство вчера издало директиву, поручающую руководителю «Роснефти» подписать до 15 октября 2016 г. договор купли-продажи 50,0755% акций «Башнефти» не более чем за 330 млрд руб. Независимый оценщик EY в августе оценил этот пакет в 297–315 млрд руб. Вчера исходя из котировок на Московской бирже он стоил 307,9 млрд руб. За день акции подорожали на 11%.

Совет директоров «Роснефти» принял все решения, необходимые для покупки «Башнефти», сказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

Изначально «Башнефть» готовили к публичным торгам – на нее претендовали «Лукойл», «Татнефть», Независимая нефтегазовая компания (экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова), «Русснефть» и др. Летом фаворитом считался «Лукойл», а «Роснефть» чиновники правительства и Кремля не хотели допускать к торгам. «Это глупость, что одна госкомпания покупает другую, это не приватизация», – объяснял помощник президента Андрей Белоусов. Но формально «Роснефть» не является госкомпанией: ее акциями владеет не правительство, а государственный «Роснефтегаз». Этой лазейкой и воспользовалась «Роснефть».

В августе продажа «Башнефти» была неожиданно отложена на неопределенный срок. Затем в интервью Bloomberg президент Владимир Путин заявил, что, хотя продажа «Башнефти» «Роснефти» не лучший вариант, для бюджета важно, кто даст больше денег, и не стоит никого дискриминировать. «Роснефть» доказывала: покупка «Башнефти» увеличит ее капитализацию и позволит государству выручить больше от продажи уже самой «Роснефти». У конкурентов не было шансов и торги решили вовсе не проводить, говорит высокопоставленный чиновник: «А какая теперь разница, какая форма продажи?»

Выданная «Роснефти» директива носит разрешительный характер, это не свидетельство, что торгов не будет, осторожен другой федеральный чиновник. Тем не менее директива обязывает «Роснефть» заключить сделку до 15 октября, а закон о приватизации отводит минимум 25 дней только на прием заявок на участие в аукционе. Исходя из этой формулировки и сжатых сроков в директиве, можно сделать вывод, что «Башнефть» решили вовсе не продавать на торгах: никакие необходимые для торгов процедуры за такой короткий срок провести нельзя, говорит юрист GBLP Матвей Коплоцкий. Это реально и законно, продолжает он: статья 3 закона о приватизации позволяет вывести сделку из сферы действия закона «в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики» и проч.

Серьезные намерения «Мы готовы покупать наши акции, мы свои акции любим. Мы верим в колоссальный потенциал повышения капитализации, компания фундаментально недооценена <...> Мы вполне серьезно рассматриваем возможность купить наши акции», – заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире Business FM (цитата по «Интерфаксу»).

Способ продажи «Башнефти» будет отражен в итоговом распоряжении правительства, сказал представитель Минэкономразвития. «Роснефть», Росимущество и представитель подписавшего директиву первого вице-премьера Игоря Шувалова отказались от комментариев, представитель премьера вчера вечером не ответила на запрос.

Торги все равно имели бы только имитационный характер, говорит чиновник. «Лукойл» уже отозвал заявку на участие в приватизации, сообщил человек, близкий к одному из претендентов на «Башнефть». «Лукойл» это не комментирует.

Доходы от приватизации «Башнефти» уже учтены в поправках в закон о бюджете 2016 г.

Сразу за продажей «Башнефти» должна последовать продажа 19,5% самой «Роснефти», она должна принести 700 млрд руб. Министр экономического развития Алексей Улюкаев вчера заявил, что эта продажа должна состояться в ноябре.

«Роснефть» не так уж и переплачивает: если инвестор покупает контрольный пакет в другой компании, премия может составлять и 20, и 25%, так что 15% – не слишком много, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. С другой стороны, если ориентироваться на цену «Башнефти» в начале года, до объявления приватизации, то «Роснефть» предлагает премию в 70–80%, продолжает Полищук. Исходя из мультипликаторов стоимость «Башнефти» завышена не сильно, замечает он: EV/EBITDA на уровне 4,5, сама «Роснефть» торгуется с мультипликатором 5,6 (с учетом обязательств по авансам).

Купив более 30% акций «Башнефти», «Роснефть» должна будет в течение 35 дней выставить оферту миноритарным акционерам на выкуп их акций, напоминает юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Теоретически «Роснефть» может воспользоваться лазейкой в законе об акционерных обществах: требование об обязательном выкупе не распространяется на случаи продажи акций аффилированным лицам. «Роснефть» является компанией с госучастием, пусть и через «Роснефтегаз». Теоретически государство может считать продажу акций одной госкомпании другой госкомпании передачей акций своему аффилированному лицу, заключает Дурашкин.