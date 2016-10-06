«Роснефть» «серьезно» рассматривает возможность покупки своих акций у «Роснефтегаза»

«Роснефть» серьезно рассматривает возможность покупки своих акций у «Роснефтегаза». Об этом заявил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев в эфире Business FM. По его словам, компания видит большой потенциал роста капитализации.

«Мы готовы покупать наши акции, мы свои акции любим. Мы верим в колоссальный потенциал повышения капитализации, компания фундаментально недооценена», - заявил Леонтьев.

До конца 2016 г. в рамках приватизации планируется продать 19,5% акций «Роснефти» из пакета «Роснефтегаза».