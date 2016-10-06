Правительство опубликовало директиву «Роснефти» о покупке «Башнефти»

Директива госпредставителям в совете директоров «Роснефти» относительно голосования по вопросу о покупке контрольного пакета «Башнефти» опубликована на официальном сайте правительства.

Директива утверждена первым вице-премьером Игорем Шуваловым, сообщило правительство без указания даты.

Ранее в четверг, 6 октября, стало известно, что правительство выпустило директиву, поручающую руководителю «Роснефти» подписать договор купли-продажи 50,0755% акций «Башнефти». Срок заключения договора – до 15 октября 2016 г. Об этом сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомые с документом. Федеральный чиновник и человек, близкий к «Роснефти», подтвердили «Ведомостям» эту информацию.

Из директивы следует, что «Роснефть» заплатит премию за «Башнефть», тем не менее она должна направить на приобретение акций не более 330 млрд руб. Независимый оценщик Ernst & Young в августе оценил госпакет «Башнефти» в интервале от 297 млрд руб. до 315 млрд руб.