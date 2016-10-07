Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 октября 2016 года

Политика

Россия усиливает сотрудничество с Ираном и увеличивает свое военное присутствие у берегов Сирии. Также Россия в четверг ужесточила свою риторику и предупредила США о том, чтобы больше не было воздушных ударов по силам сирийской армии читать на WSJ.com

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира за попытки прекратить полувековую гражданскую войну в стране читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Франции Франсуа Олланд настаивает на жестких переговорах с Великобританией по поводу Brexit читать на FT.com

Экономика

В сентябре в США было создано 156 000 новых рабочих мест, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Уровень безработицы вырос на 0,1 п. п. до 5%, но это считается хорошим сигналом – больше американцев снова ищут работу. Отчет не добавляет ясности относительно возможного решения ФРС по ставке читать на WSJ.com

Министры финансов и руководители центробанков, которые соберутся в Вашингтоне на встрече МВФ и Всемирного банка этой неделе, обеспокоены, что современная эпоха глобализации близится к концу. Прямые иностранные инвестиции сейчас сокращаются, а рост международной торговли замедляется читать на WSJ.com

Норвегия в этом году впервые заберет больше средств из своего суверенного нефтяного фонда, чем вложит в него. Из-за низких цен на нефть правительству приходится таким образом покрывать бюджетные расходы, и это может превратиться в плохую привычку читать на WSJ.com

Промышленное производство в Германии в августе выросло на 2,5%, превзойдя прогнозы. Это его самое большое увеличение с января читать на FT.com

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, который готовится к важному референдуму о конституционной реформе, пытается сосредоточить внимание общественности на экономических успехах Милана (а не столицы - Рима) и представить город как модель для будущего страны читать на FT.com

Точка зрения

Будущее реформ на Украине остается неоднозначным, а сейчас определенность нужна как никогда. Тем не менее за последние годы Украина достигла многого в этом направлении, пишет Фрэнсис Мэлидж, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу читать на FT.com

Автомобили

Продажи Mercedes-Benz в сентябре выросли на 12% в годовом выражении до рекордных 211 286 автомобилей. Это позволяет автопроизводителю еще сильнее оторваться от своего конкурента BMW в борьбе за звание мирового лидера продаж люксовых автомобилей читать на FT.com

Кроссоверы Buick, сделанные в Китае, пользуются спросом в США. Поэтому дилеры хотят, чтобы General Motors увеличила импорт этих автомобилей стоимостью $40 000 читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Правительство России в четверг одобрило покупку «Роснефтью» у государства контрольного пакета акций «Башнефти». Это упрочит доминирование «Роснефти» в российском нефтяном секторе читать на FT.com читать на WSJ.com

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо обсудит с Россией на следующей неделе ее возможное участие в коллективном сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com

Цены на нефть в последние дни превысили $50 за баррель во многом в связи с соглашением ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Достичь этого удалось благодаря распоряжению заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, говорят знакомые с ситуацией люди. Он отправил министра нефти страны на переговоры со сложной задачей: договориться с конкурентом Ираном, но при этом не поступиться способностью королевства бороться за рыночную долю читать на WSJ.com

Суд Чада оштрафовал консорциум во главе с ExxonMobil примерно на $76 млрд за неуплату роялти правительству страны. Размер штрафа в семь раз превышает ВВП Чада. Exxon не согласна с решением суда читать на FT.com

Финансы

В пятницу утром курс фунта к доллару неожиданно обрушился на 6% за две минуты, правда, затем частично восстановился. Хотя многие трейдеры винят торгового робота и низкую ликвидность, происшедшее отражает долгосрочные опасения инвесторов относительно перспектив Brexit и британской экономики читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com читать на FT.com

Информационные системы, такие как Bloomberg, Reuters и др., расходятся в определении минимального значения во время обвала курса фунта стерлингов читать на FT.com

Заметно изменившийся подход правительства Великобритании к переговорам о Brexit и экономической политике заставляет инвесторов пересмотреть взгляды на британские активы, которые теперь, по всей видимости, ждет более высокая волатильность, а курс фунта – дальнейшее снижение читать на FT.com

Приток инвестиций в фонды облигаций развивающихся стран в III квартале увеличился и составил $35 млрд. Однако есть признаки, что инвесторы просто гонятся за более высокой доходностью, а не верят в их экономику читать на WSJ.com

Эмиссия корпоративных облигаций в развивающихся странах в сентябре достигла рекордных $34,7 млрд, несмотря на беспокойство по поводу роста долга читать на WSJ.com

Deutsche Bank думает над проведением IPO своего подразделения по управлению активами, чтобы поправить свое финансовое положение. Но это вряд ли произойдет раньше 2017 г. Банку сначала нужно договориться с властями США об урегулировании обвинений в продаже проблемных ипотечных ценных бумаг читать на FT.com

Ураган «Мэттью» станет проверкой для рынка облигаций катастроф в США. Он приближается к побережью Флориды, поэтому держатели таких облигаций могут понести инвестиционные убытки на миллиарды долларов читать на WSJ.com

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил в Нью-Йорке, что правительство намерено обеспечить хорошие условия финансовому сектору Лондона и продолжить заниматься клирингом транзакций в евро, несмотря на Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Snap, известная своим мессенджером Snapchat, готовится провести IPO. Компания может быть оценена более чем в $25 млрд, поэтому ее IPO может стать одним из самых громких за последние годы читать на WSJ.com

Samsung ожидает, что его операционная прибыль в III квартале вырастет на 5,5%, несмотря на глобальный отзыв смартфонов Galaxy Note 7 читать на FT.com читать на WSJ.com

Акционеров Samsung не смутил отзыв смартфонов Galaxy Note 7, и в четверг котировки акций компании достигли рекордно высокого уровня читать на WSJ.com

Акции Twitter в четверг обрушились на 20% после того, как стало ясно, что претендентов на его покупку будет не очень много. Например, считавшиеся потенциальными покупателями Google и Disney не планируют делать предложения читать на WSJ.com читать на FT.com

Oculus на своей ежегодной конференции разработчиков приложений заявил о планах выпустить более дешевый шлем виртуальной реальности, для которого не будет требоваться соединение с компьютером. Также Facebook, которой принадлежит Oculus, вложит еще $250 млн в разработку контента читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Считалось, что рейтинги телетрансляций Национальной футбольной лиги США (NFL) не могут упасть. Но в этом сезоне они на 10% ниже, чем в предыдущем. Специалисты в недоумении, но предполагают, что одной из причин этого могут быть президентские выборы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

McDonald's осознает, что новые конкуренты делают более хорошие и разнообразные бургеры. Поэтому компания пытается улучшить собственные бургеры, но это трудно, так как противоречит ее стратегии выполнять заказы быстро и по низким ценам читать на WSJ.com

Mars решил выкупить у Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта 20% акций Wrigley. Благодаря этому он получит полный контроль над производителем жевательных резинок читать на FT.com

Импорт соевого масла в Индию вырос в четыре раза за последние пять лет, и ожидается, что он продолжит расти в следующие 10 лет. На мировом рынке избыток соевого масла, поэтому цены на него низкие читать на WSJ.com

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