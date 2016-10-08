Соколов рассказал о создании в России новой авиакомпании

Министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что в России создается новая авиакомпания для регулярных полетов в южные и центральные регионы страны. «Компания как юридическое лицо уже создана, и сейчас важно получить соответствующий сертификат, лицензию на осуществление коммерческих перевозок», – сказал Соколов.

По словам министра, уже найдены инвесторы, готовые вложить в проект $300 млн. Компании пока не называются, но точно известно, что среди них не будет «Аэрофлота».

Планируется, что на начальном этапе в авиапарке нового перевозчика будет до 10 самолетов Sukhoi Superjet. Объем инвестиций рассчитывался, исходя из их стоимости, расходов на оплату работы персонала и другой техники.