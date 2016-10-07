«Победа» не откажется от взимания платы за рюкзаки

Авиакомпания «Победа» не разрешит бесплатный провоз в ручной клади женских рюкзачков, хотя суды двух инстанций встали в этом вопросе на сторону Ространснадзора

Компанию не смущает проигрыш уже во второй судебной инстанции в споре с Ространснадзором

В четверг, 6 октября, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитража первой инстанции – отказал лоукостеру «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в отмене предписания Ространснадзора, говорится на сайте суда. Ведомство в начале года провело проверку по жалобе пассажирки и пришло к выводу, что «Победа» нарушает федеральные авиационные правила – взимает плату за провоз в салоне женских рюкзачков, – и предписало устранить нарушения.

Российские авиакомпании обязаны согласно правилам провозить бесплатно до 10 кг багажа (в салоне или багажном отсеке), а также некоторые виды ручной клади в салоне – в разрешенном списке 18 предметов, в том числе «дамская сумочка». Рюкзак в список не входит. Но Ространснадзор посчитал, что женский рюкзачок – это разновидность сумочки и, значит, должен провозиться бесплатно. Суды с этим согласились.

Если придется включить в список бесплатных вещей рюкзачки, «Победа» будет вынуждена вдвое увеличить минимальный тариф (сейчас 999 руб. с учетом всех сборов) и как минимум на 1000 руб. увеличить остальные тарифы (средний – 3000 руб.). Лоукостер не может брать на себя таких нагрузок, одновременно обеспечивая низкие цены, предупреждал ранее представитель авиакомпании. В структуре выручки «Победы» около 30% приходится на оплату сверхлимитного багажа и ручной клади.

«Победа» готовит кассационную жалобу, говорит представитель компании. Решение апелляционной инстанции вступает в силу после вынесения. Тем не менее «Победа» пока не собирается принимать к бесплатной перевозке рюкзаки и поднимать тарифы. «В своем предписании Ространснадзор требовал «привести деятельность в соответствие с законодательством», требования «включить рюкзачки в перечень личных вещей, перевозимых в салоне без доплаты» нет», – указывает сотрудник «Победы». При этом не поясняется, что именно является нарушением, продолжает он. А поскольку рюкзачков в правилах нет, то их провоз в ручной клади подлежит оплате, резюмирует собеседник «Ведомостей».

Представитель Ространснадзора вчера не предоставил комментариев.

«Требование Ространснадзора конкретизируется в решении суда, получится, что компания его игнорирует», – говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. «Законность предписания Ространснадзора подтвердил суд, «Победу» можно будет привлечь к административной ответственности за неисполнение предписания контролирующего органа – штраф за это для юридических лиц составляет 20 000–50 000 руб.», – добавляет старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Пономарева.

При этом Старинский считает, что позиция лоукостера обоснованна: рюкзачки действительно не упомянуты в списке бесплатно провозимой ручной клади и ни один из действующих стандартов не позволяет однозначно идентифицировать этот вид багажа как женскую сумочку. Пономарева возражает – со стороны «Победы» это игра формулировками. Законодательно признаки сумок и «рюкзачков» не закреплены, а строгая категоризация предметов легкой промышленности не была целью правил, они просто подразумевают, что разрешенные к бесплатной перевозке предметы имеют некие распознаваемые признаки, указывает Пономарева.