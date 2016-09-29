Путину посулили 2 млрд руб. «Победы»

«Победа» (100%-я «дочка» «Аэрофлота») - очень удачный низкобюджетный проект, в прошлом году перевезла 3,1 млн пассажиров, в этом году будет больше четырех миллионов пассажиров.

«Победа» досрочно выходит на прибыль: в этом году принесет более 2 млрд руб. чистой прибыли, это показывает эффективность работы», -рассказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным.

«Победа» - единственный российский лоукостер, начала полеты в декабре 2014 г., в 2015 г. (первый полноценный год) работы поучила по РСБУ 37 млн руб. чистой прибыли (при выручке 11 млрд руб.), хотя планировался убыток в 1,5 млрд руб. В парке авиакомпании 12 самолетов Boeing-737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Примерно 11% билетов в прошлом году «Победа» продала по минимальной цене (999 руб. с учетом всех сборов). При этом у «Победы» многие услуги, за которые другие перевозчики не берут деньги, платные: например, выбор места в салоне, исправление ошибки при бронировании билета, провоз в салоне отдельных видов ручной клади. Примерно 30% выручки лоукостеру приносят плата за сверхлимитный багаж и неразрешенную к бесплатной перевозке ручную кладь, рассказывал человек, близкий к лоукостеру.

«Победа» постоянно минимизурует расходы: например, было снято ненужное оборудование (печи для разогрева еды, тележки и др.), самолеты стали легче на 1,5 т каждый, что снизило стоимость летного часа еще примерно на 380 руб., разработанная совместно с Boeing технология руления на одном двигателе дала экономию 100 кг топлива на каждом рейсе», – рассказывал человек, близкий к «Аэрофлоту». Также лоукостер не тратится на рекламу и экономит на персонале: на одного сотрудника пришлось 5000 перевезенных пассажиров (всего 3,1 млн в 2015 г.), хотя среднемировой показатель – 1000 пассажиров на сотрудника.

Бизнес-модель «Победы» подразумевает сверхинтенсивную экслуатацию парка (в 2015 г. ее самолеты находились в воздухе по 14 часов в сутки - российский и европейский рекорд; правда, в Европе запрещено летать ночью, что дает ей преимущество, например, перед крупнейшим лоукостером мира ирландской Ryan Air) на относительно коротких маршрутах, говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот». «Победа» делает разлет из Москвы (аэропорт «Внуково») по городам центральной России, северу и югу страны, восточной и западной Европе, самый длинный маршрут - Москва-Екатеринбург. За восемь месяцев она перевезла 2.9 млн человек (шестой результат в России), авиакомпания «Глобус», имеющая в парке 19 Boeing-737 (шесть из них пришли только весной) - 2,3 млн человек. Но у «Глобуса» пассажирооборот на 28% больше за счет более длинных маршрутов.

«Победа» - лидер среди регулярных перевозчиков по загруженности кресел - 87,1% в январе-августе (среднероссийский показатель - 81,6%), по данным Росавиации.

2 млрд руб. чистой прибыли - это больше, чем у любой российской авиакомпании в 2015 г. Сам «Аэрофлот» получил по МСФО 6,5 млрд руб. чистого убытка (в этом году будет не менее 20 млрд руб. чистой прибыли, доложил Савельев Путину), вторая по величине авиакомпания «Сибирь» имела 1,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Правда, «Сибирь» входит в холдинг S7 Group, многие функции выведены в холдинговую компанию и показатель РСБУ не совсем показателен, отчетность по МСФО не раскрывается. «Ютэйр» и «Уральские авиалинии» имели соответственно 2,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (прибыль «бумажная», получилась благодаря снижению долга на 28 млрд руб.) и 285 млн руб. чистой прибыли по РСБУ. Правда, в этом году все лидеры серьезно увеличивают пассажиропоток и улучшают финпоказатели.