Россия и Турция возобновили переговоры о скидке на газ

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва и Анкара возобновили переговоры о скидке на газ. «Вопрос скидки рассматривался в начале 2015 г. Сейчас переговоры о цене на газ возобновлены, надеюсь, стороны придут к единой позиции», – сказал Новак в интервью турецкой газете Hurriyet. Он отметил, что переговоры простыми не будут.

По словам министра, турецкая компания Botas вынесла вопрос о цене на газ на рассмотрение Международного арбитражного суда. Первое заседание состоится в 2017 г. Новак не исключил, что этого момента стороны могут договориться.