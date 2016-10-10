Продукция компании Durex прошла регистрацию в Росздравнадзоре

Продукция производителя презервативов Durex допущена к реализации в России – компания прошла регистрацию в Росздравнадзоре, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В частности, с 22 сентября «на территории РФ допущено к обращению медицинское изделие "Презервативы марки DurexR" следующих вариантов исполнения: Durexa Pleasuremax; Durexa Classic; Durexa Fruity Mix; Durexa Extra Safe; Durexa Elite; Durexa XXL; Durexa Sensation; Durexa Invisible», сообщили в пресс-службе.

Срок действия регистрационного удостоверения не ограничен, уточнили в Росздравнадзоре.

В ведомстве отметили, что на выявленные ранее в обращении незарегистрированные медицинские изделия Durexa Long Play, Durexa Dual Extase, Durexa RealFeel регистрационное удостоверение не распространяется и их обращение на территории России запрещено.

В июне в России запретили продажу презервативов британской компании Durex, так как продукция не была зарегистрирована в установленном порядке.

По данным DSM Group, в январе – марте на Durex приходилось 39,3% продаж в России в стоимостном выражении и 25,3% – в натуральном. Как сообщал «Интерфакс», на первом месте – Contex (41,6% в стоимостном выражении и 40,5% – в натуральном).