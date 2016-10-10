Власти Болгарии заподозрили «дочек» «Лукойла» и «Газпром нефти» в ценовом сговоре

Антимонопольное ведомство Болгарии - Комиссия по защите конкуренции обвинила шесть нефтяных компаний в «крупнейшем в стране» картельном сговоре по ценам на топливо для потребителей. Как сообщает сайт «Новините», в участии в сговоре заподозрены «Лукойл Болгария», «Shell Болгария», «OMV Болгария», NIS Petrol (сербская «дочка» «Газпром нефти»), «ЕКО България» и болгарская Petrol. Они обвиняются в нарушении ст. 15 закона о защите конкуренции (LPC) и ст. 101 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) в результате запрещенного соглашения и/или согласованной практики об информации по биржевым ценам, передает «Интерфакс».

По версии комиссии, компании могли обмениваться информацией по продажам и согласовывать ценовую политику, что могло привести к нарушению условий конкуренции в розничной продаже горючего.

В феврале антимонопольное ведомство начало еще одно расследование по подозрению в картельном сговоре. В рамках этого расследования проверяются семь компаний - «Shell Болгария», «Rompetrol Болгария», «ЕКО България», «OMV Болгария», NIS Petrol и «Лукойл».