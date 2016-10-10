Тарифы для РЖД планируется повысить на 4% в 2017 году – Улюкаев

Минэкономразвития предложило индексировать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 4% в 2017 г., заявил руководитель министерства Алексей Улюкаев в Стамбуле.

«По ОАО "Российские железные дороги" предлагаем 4% индексацию. Субсидий для РЖД на грузовые перевозки не предполагается. Субсидии предлагаются только для пригорода», - уточнил он.

Улюкаев пояснил, что 4% - новый прогноз по инфляции на 2017 г. и исходя из него и предлагается индексация тарифов. По его словам, такие предложения содержатся в прогнозе социально-экономического развития на 2017-2019 гг., который правительство рассмотрит на заседании 13 октября. Ранее Минэкономразвития предлагало повысить грузовые железнодорожные тарифы в 2017 г. на 4,5% - также на уровне инфляции.

В пресс-службе министерства транспорта «Интерфаксу» в понедельник заявили, что ведомство «в целом поддерживает предложение РЖД о дифференцированной (по видам грузов) индексации грузовых тарифов в 2017 г.».

Представители РЖД и ФАС от комментариев отказались.