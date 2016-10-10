Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 октября 2016 года

Политика

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены укрепить связи между своими странами несмотря на разногласия по Сирии. Ожидается, что на энергетическом саммите в Стамбуле станут известны новые детали проекта газопровода «Турецкий поток» читать на WSJ.com

На парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, уверенно опередив партию Михаила Саакашвили читать на FT.com

Дональд Трамп смог несколько улучшить свои позиции во время вторых президентских дебатов с Хиллари Клинтон. Оба кандидата жестко критиковали друг друга, и Трамп даже заявил, что посадил бы Клинтон в тюрьму читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Новая политика США в отношении иностранных инвестиций в Иран может быть выгодна элитному военному подразделению «Корпус стражей исламской революции», опасаются республиканцы читать на WSJ.com

Экономика

Нобелевскую премию по экономике получили Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём за работу над теорией контрактов читать на WSJ.com читать на FT.com

Президентские выборы в США, Brexit и другие политические риски все больше волнуют экономистов, собравшихся на недавней встрече МВФ и Всемирного банка. Связанная с ними неопределенность негативно отражается на торговле и инвестициях читать на WSJ.com

Курс фунта к доллару снизился примерно на 16% после референдума о Brexit. Но во многом ослабление фунта смягчило последствия Brexit для британской экономики, считают экономисты читать на WSJ.com

Автомобили

Илон Маск в воскресенье сообщил, что его компаниям Tesla Motors и SolarCity не требуется привлекать дополнительное акционерное или долговое финансирование в этом квартале. Таким образом, он опроверг пятничное заявление Tesla. Ранее в этом году Tesla договорилась о покупке SolarCity, которая испытывает финансовые проблемы читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оптимистично высказался о перспективах достичь в ноябре соглашения об ограничении нефтедобычи. Он не исключил, что цены могут достичь $60 за баррель в этом году читать на WSJ.com

Баланс на рынке нефти может наступить раньше, чем ожидается, благодаря международному соглашению об ограничении добычи, заявил руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Но он отметил, что остаются вопросы относительно реализации соглашения и его долгосрочных последствий читать на WSJ.com

Китай, Индия, Япония и Южная Корея резко увеличили импорт иранской нефти в этом году. Это подчеркивает тесные энергетические связи Ирана с азиатскими странами, но с европейскими покупателями он сближается медленнее читать на WSJ.com

BHP Billiton, которая вложила $20 млрд в сланцевую революцию в США пять лет назад, продолжает делать ставку на эти активы. Хотя компания признает, что заключила эти сделки не в самое самое удачное время, так как эти активы стоят теперь $12,6 млрд из-за обвала цен на нефть читать на FT.com

Облигационный своп, с помощью которого венесуэльская PDVSA хочет избежать потенциального дефолта, заинтересовал пока слишком мало инвесторов читать на FT.com

Сырьевой трейдер Noble Group продал свой американский энергетический бизнес за более чем $800 млн компании Calpine. Так Noble Group пытается укрепить свой баланс и снизить долг читать на FT.com читать на WSJ.com

Финансы

Акции, облигации, нефть и золото могут подорожать все вместе по итогам года впервые с 2010 г. Но возникает беспокойство, что точно так же они могут вместе подешеветь читать на WSJ.com

Инвестбанки, возможно, снизили собственные риски, сократив свое присутствие на валютном рынке. Но это привело к увеличению волатильности на нем, и это могло быть одной из причин резкого обвала фунта в пятницу читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкие власти думают об изменении трудового законодательства, чтобы помочь Франкфурту переманить банкиров из Лондона на фоне Brexit. При этом у Франкфурта и других немецких городов больше шансов сделать это, чем у конкурентов из других стран ЕС читать на FT.com читать на FT.com

UBS запустит роботов-консультантов, которые будут давать инвестиционные советы, в ноябре в Великобритании. Таким образом банк хочет привлечь молодых клиентов. В 2017 г. UBS планирует сделать этот сервис глобальным читать на FT.com

Инвесторы вложили более $100 млрд в биржевые фонды (ETF), инвестирующие в облигации. Благодаря этому их глобальный размер достиг рекордного уровня. Это связано с изменением ситуации на финансовых рынках читать на FT.com

Испытывающему проблемы Deutsche Bank во время летних стресс-тестов в ЕС удалось показать более хороший результат, чем должен был быть, благодаря уступке со стороны ЕЦБ, выяснила FT читать на FT.com

Италия много лет подвергается критике Германии за неспособность решить проблемы своего банковского сектора. Теперь проблемы возникли у Deutsche Bank, и итальянские власти испытывают некоторое злорадство, хотя это может осложнить им работу по привлечению капитала для банка Monte dei Paschi читать на WSJ.com

В Сингапуре следователи предъявили уголовные обвинения двум бывшим сотрудникам местного подразделения швейцарского банка BSI в связи с предполагаемым выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB читать на WSJ.com

Технологии

Samsung приостановила выпуск смартфонов Galaxy Note 7 из-за риска их возгорания. Также компания испытывает проблемы с отзывом 2,5 млн смартфонов этой модели. Появились сообщения, что некоторые выданные в качестве замены смартфоны тоже возгораются читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook готовится запустить в понедельник корпоративный сервис Facebook at Work. Правда, некоторые компании тестировали его уже почти два года. Это будет первый платный сервис Facebook читать на WSJ.com

Facebook отчиталась об уплате в Великобритании налога на прибыль в размере 4,2 млн фунтов в 2015 г. Это примерно в 1000 раз больше, чем 4327 фунтов годом ранее. Однако фактически Facebook не заплатила ничего благодаря налоговым вычетам, и это может вызвать новую критику в адрес компании читать на FT.com

Технологические гиганты уделяют большое внимание системам искусственного интеллекта, например Amazon Alexa, управление которыми происходит при помощи голоса. Поэтому люди начинают относиться к ним, как к личностям, и это может значительно изменить взаимодействие людей с компьютерами читать на WSJ.com

Медиабизнес

Китайская Alibaba Pictures Джека Ма приобретет миноритарную долю в Amblin Partners Стивена Спилберга. Компании будут сотрудничать в продюсировании и дистрибуции фильмов. Это новый пример китайских инвестиций в отрасль развлечений США читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

В понедельник мегасделка AB InBev по покупке конкурента SAB Miller будет завершена. Но теперь компании предстоит трудная работа – интегрировать операции двух крупнейших в мире производителей пива читать на FT.com

Недвижимость

Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт вместе с китайской Shanghai Cred Real Estate предлагают около $277 млн за крупнейшее в стране ранчо S. Kidman & Co. Ранчо принадлежит более 1% территории Австралии, что по площади превосходит Ирландию. Но правительство беспокоят китайские инвестиции в недвижимость и другие активы читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Гигномика – модель, при которой люди работают фрилансерами – распространена гораздо шире, чем свидетельствуют официальные данные, показало исследование McKinsey. Такая форма занятости характерна для 20-30% людей в США и Европе читать на FT.com

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