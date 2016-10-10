«Газпром» поддерживает заморозку добычи нефти, а не сокращение

«Газпром» поддерживает заморозку добычи нефти, а не ее сокращение, сообщил зампредправления холдинга Александр Медведев, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

Ранее в понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению о заморозке или сокращении добычи нефти, что является необходимым для сохранения стабильности рынка нефти. По его словам, это ускорит восстановление баланса рынка.

На фоне этих заявлений российского президента начала дорожать нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 3,2% до $53,59 за баррель.

Рубль также укрепился вслед за дорожающей нефтью. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара снизился на 30 коп. до 61,91 руб., обновив минимум 2016 г.