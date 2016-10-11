Финансирование массового спорта сократится с 4 млрд до 2,6 млрд рублей в 2017 году – Мутко

Финансирование массового спорта в России согласно проекту бюджета на 2017 г. может сократиться с 4 млрд до 2,6 млрд руб., что потребует корректировки целей Минспорта. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, передает «Р-спорт».

«Я читал, что в 1,5–2 раза сокращается. Понимаете, что в этом бюджете. Там может быть сокращение инвестиционных расходов. У нас заканчивается целый этап. В 2015 г. закончилась федеральная целевая программа, закончился социальный проект строительства быстровозводимых физкультурных комплексов. Они все были в программе массовой физкультуры и спорта. Естественно, если мы 4 млрд руб. инвестировали, то сейчас будет 2,6 млрд руб., потому что программа закончилась», – сказал Мутко журналистам.

Ранее «Ведомости» сообщили о том, что расходы на массовый спорт в следующем году будут сокращены более чем в 1,5 раза, финансирование профессионального спорта тоже снизится – на 6,7%.

Вместе с тем Мутко отметил, что, несмотря на программу сокращения массовой культуры спорта, вопросы спортивных соревнований, продвижения комплекса ГТО будут сохранены на прежнем уровне. «И даже мы будем пытаться их увеличить», – добавил министр.