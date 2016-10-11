В Приморье объявили голодовку 40 работников градообразующего предприятия Лучегорска

Около 40 рабочих Лучегорского угольного разреза в Приморье объявили голодовку против сокращений персонала и снижения заработной платы. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации независимых профсоюзов Приморского края (ФППК). По ее данным, в голодовке участвуют машинисты тепловозов, водители «Белазов» и представители других профессий разреза. Они приняли это решение после встречи гендиректора предприятия с коллективом. Издание ДВ-РОСС уточняет, что встреча прошла после митинга, который в субботу в Лучегорске провели профсоюзы Лучегорского угольного разреза и Приморской ГРЭС (входит в состав филиала Лучегорского топливно-энергетического комплекса («ЛуТЭК») АО «Дальневосточная генерирующая компания»). Это градообразующие предприятия поселка, объясняет «Интерфакс».

Участники митинга жаловались на сокращения, низкую зарплату и отмечали отток населения из поселка.

«К концу этого года на "ЛуТЭК" из 1500 работников могут сократить почти 600 человек. Если это случится, то мы можем не пережить эту зиму, так как сокращают в основном рабочий персонал, который следит за состоянием оборудования, а наш филиал обеспечивает светом и теплом половину Приморья», – говорил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации Приморской ГРЭС АО «ДГК» филиала «ЛуТЭК» Сергей Беляков. По его словам, с 1 января 2017 г. на предприятии зарплату работникам могут сократить на 25%, при том что сейчас в среднем рабочие 3–4-го разряда получают 30 000–35 000 руб. Он добавил, что оборудование на предприятии нуждается в ремонте, а ремонтников постоянно сокращают. По его словам, пять лет назад в Лучегорске жили 24 500 человек, а год назад – 19 500, люди уезжают из-за отсутствия работы и низких зарплат. Профсоюзы предприятий неоднократно обращались с проблемой и к властям региона, и к Минэнерго, но никакого ответа так и не получили, добавил Беляков.

После митинга Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») заявила, что выполняет социальные обязательства перед трудовым коллективом. Структура компании адаптируется «в соответствии с текущими производственными задачами», цитировал «Интерфакс». «В условиях жесткого тарифного регулирования делается все, чтобы сохранить коллектив предприятий, поддержать их стабильную работу и выполнение социальных обязательств перед работниками», – сообщила пресс-служба ДГК. Выплаты работникам проводятся по условиям коллективного договора.

В 2016 г. ДГК направила почти 12 млн руб. только на выплаты социального характера в АО «Лучегорский угольный разрез (ЛуР)», заявила компания. Кроме того, ради поддержания стабильной работы угольного разреза закупка топлива у АО «ЛуР» ведется даже в больших объемах, чем это необходимо для Приморской ГРЭС. Компания заинтересована в сохранении и развитии своих объектов – филиала «ЛуТЭК» и АО «Лучегорский угольный разрез», и в регионе нет альтернатив Приморской ГРЭС.

Председатель профсоюза Беляков рассказал «Интерфаксу», что на встрече с коллективом гендиректор для начала «предложил людям подумать над тем, как повысить производительность труда». «Разумеется, это только подлило масла в огонь, людям фактически не дают работать и зарабатывать, и все понимают, что именно происходит», – добавил он. По его словам, работодатель проинформирован о голодовке работников. Председатель ФППК Владимир Исаков назвал требования работников предприятия абсолютно справедливыми.

Приморская ГРЭС – крупнейшая на Дальнем Востоке тепловая электростанция, она входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «ДГК». Это крупнейшая на Дальнем Востоке тепловая станция. Она вырабатывает половину объема электроэнергии, потребляемой в Приморском крае, и обеспечивает теплоэнергией сам Лучегорск. Лучегорский угольный разрез также является филиалом АО «ДГК». В настоящее время производственная мощность Лучегорского угольного разреза составляет 5 млн т угля в год.

ДГК (входит в холдинг «РАО ЭС Востока») – крупнейший участник энергорынка Дальнего Востока, производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг региона.