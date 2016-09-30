Медведев описал работу правительства словами святого Франциска

«Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное», - услышало правительство

На Сочинском экономическом форуме премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что он не будут подробно описывать свое видение экономического будущего, т. к. описал недавно его в статье, которая была опубликована накануне форума (журналы с этой статьёй выложены на стендах на входе в пленарный зал - «Ведомости»). Он только напомнил, что в ней отмечал, что экономика заметно политизируется, яркий пример тому - антироссийские санкции, но прямая обязанность власти в этих условиях - конвертировать внутреннюю стабильность в условия для экономического роста.

Чтобы объяснить, как это сделать, Медведев решил подробно остановиться на реформе госуправления. Критика в адрес системы госуправления справедлива, признал он. «Наша госмашина неповоротливая и несет черты переходного периода: сохраняет элементы советской системы управления, часть переходного периода 90-х и наши недавние новации», - описал он: ее коэффициент полезного действия остается низким. Это один из ключевых факторов, который сдерживает развитие, отметил премьер.

Верхней планки персональной ответственности не существует, но от решений властей зависят судьбы людей, речь ли идет о судьбе какого-либо бизнеса или об элементарном решение о перепланировке квартиры, добавил он. «Многие наши инициативы мы не в состоянии реализовать из-за бюрократических препятствий, - посетовал премьер. - Идеи, которые могли бы двинуть страну вперед, разбиваются о бюрократические стены». «Но решение этой проблемы уже найдено - внедрение в госуправление проектного подхода. Поэтому мы сейчас переходим от управления по поручениям к управлению по целям», - объявил премьер.

Тему реформы госуправления запустил президент Сбербанка Герман Греф полтора года назад, через год это вылилось в идею создать проектный офис в правительстве, которые будет упаковывать стратегические задачи министерств в проекты. Проекты затем рассматривает президиум совета по стратегическим проектам. Идея была в том, чтобы сломать текущую управленческую модель для некоторых направлений: так, например, нормативные акты по проектам не должны проходить межведомственное согласование, прежде чем их можно будет вносить в правительство.

Медведев предположил, что многим пока до сих пор так и непонятно, что такое проектный подход: «тем людям, которые должны реализовывать эти проекты». Он напомнил, что проекты будут реализовываться по 11 стратегическим направлениям.

Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС Дмитрий Медведев перед началом выступления 1/3 Т. Лысова / Ведомости Журналы со статьей Дмитрия Медведева 2/3 Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС 3/3

Объяснять премьер начал со здравоохранения. Для получения медпомощи в любом уголке страны надо создать доступную медицину: есть места, куда добраться без специального транспорта невозможно. Поэтому выделены деньги на закупку машин скорой помощи. Регионам сложно справиться с этой задачей самостоятельно, признал Медведев. Конечная цель первого проекта - сделать медицину более мобильной. Второй проект - избавиться от неразберихи и ожиданиях в регистратуре, здесь помогут онлайн-технологии: личный кабинет пациента на портале госуслуг - это капитальное изменение, отметил премьер. Еще один проект - новые профстандарты и протоколы лечения. «Надо также обеспечить в системе госзакупок справедливые и обоснованные цены на лекарства и бороться с контрафактными лекарствами», - добавил Медведев.

Второй темой стало образование. По словам премьера, «чем больше денег тратится на образование, тем быстрее и стабильнее развивается страна». На строительство школ будут выделяться бюджетные деньги. Интересным и престижным надо сделать и среднее профессиональное образование - иначе некому будет внедрять новые технологи в жизнь. Надо развивать и внедрение образования в электронной форме.

Третье направление - проекты по ипотеке и жилью. Также есть направление благоустройства среды, городских дворов. Тут государство должно выстроить систему обратной связи, отметил Медведев. Очень часто в городах возникают новые объекты, и бизнес доволен, и чиновники, а люди недовольны, привел он пример и потребовал, что для таких ситуаций необходимо выстроить систему обратной связи.

Пятое направление проектного подхода - ремонт дорог, сказал Медведев. Финансирование этих работ будет из региональных дорожных фондов, но важно устранить проблему коррупции: «Если в близких друг к другу регионах одни и те же дороги строятся по разной стоимости, мы прекрасно понимаем, что это значит: это коррупция».

Шестым направлением премьер назвал моногорода, которые нужно из депрессивных зон превратить в территории успеха. Премьер рассказал, что только 29 сентября подписал документ о придании статуса ТОРа (территории опережающего развития) городу Тольятти. К 2018 г. будет создано 230 000 новых рабочих мест в этих ТОРах. О ТОРах утром в пятницу на деловом завтраке Сбербанка говорил депутат Госдумы, руководитель бюджетного комитета в думе прошлого созыва Дмитрий Макаров. По его словам, ТОРов создано очень много, но их эффективность сомнительна, скоро вся страна превратится в один большой ТОР - "Только что тогда эти ТОРы будут опережать?".

Премьер также назвал четыре принципа бюджетной политики. Тут тоже все в первую очередь должно строиться вокруг проектов, отметил он. Правительство верстает бюджет с учетом реализации приоритетных проектов: все, что связано с приоритетами, не должно быть расплывчатым и аморфным, под приоритетами должны быть реальные деньги. Но при этом бюджет должен остаться сбалансированным - «это аксиома, это не менее важная задача». При этом все социальные обязательства будут исполняться, заверил он. Бюджет он назвал главным инструментом бюджетной политики. Наконец, четвертый принцип - повышение эффективности госрасходов. Также правительство будет помогать регионам, но «помогать так, чтобы стимулировать наращивать инвестиции».

Говоря о бюджетной политике, Медведев задался вопросом, что первичнее - инвестиции в человека или увеличение темпов экономического роста. И сам вывел формулу: можно спорить бесконечно, но целью любой экономики является увеличение благосостояния людей, а это в свою очередь повысит спрос, что будет стимулировать экономический рост.

Несмотря на все сложности, Медведев верит в успех, так как «у нас есть доверие людей» - это показали недавние выборы в Госдуму. Свою речь он решил завершить цитатой святого Франциска: «Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное».

Тему госуправления подхватил председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Надо отойти от управления по поручениям к управлению по поручению - по сути управление изменениями, начал Кудрин и признался, что больше всех участвовал в этой системе поручений, но есть оправдание - т. к. Минфин больше всего получает поручений. Кудрин предложил ввести индикатор успешности самой реформы госуправления - было бы хорошо, если бы в течение двух лет количество поручений снизилось хотя бы 25%, например, а впоследствии, в течение пяти лет, снижение может составить и 50%.

Кудрин сам задался вопросом: «Почему не работает стратегическое управление, хотя мы принимаем концепции среднесрочного развития?» «Мы за них по-настоящему серьезно не спрашиваем, - ответил он сам себе. - Вот невыполнение поручений могут повлечь серьезные кадровые решения, а за невыполнение целевых программ - так, может быть, пожурят».

Надо каждый день сверять выполнение этих проектов - внедрение этой системы возможно в течение полутора-двух лет, сказал Кудрин.