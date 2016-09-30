Макроэкономика и бюджет

Медведев описал работу правительства словами святого Франциска

Премьер согласен с критиками системы госуправления и верит, что проектный подход позволит сделать невозможное
  • Татьяна Лысова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
«Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное», - услышало правительство
«Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное», - услышало правительство
Т. Лысова / Ведомости

На Сочинском экономическом форуме премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что он не будут подробно описывать свое видение экономического будущего, т. к. описал недавно его в статье, которая была опубликована накануне форума (журналы с этой статьёй выложены на стендах на входе в пленарный зал - «Ведомости»). Он только напомнил, что в ней отмечал, что экономика заметно политизируется, яркий пример тому - антироссийские санкции, но прямая обязанность власти в этих условиях - конвертировать внутреннюю стабильность в условия для экономического роста.

Чтобы объяснить, как это сделать, Медведев решил подробно остановиться на реформе госуправления. Критика в адрес системы госуправления справедлива, признал он. «Наша госмашина неповоротливая и несет черты переходного периода: сохраняет элементы советской системы управления, часть переходного периода 90-х и наши недавние новации», - описал он: ее коэффициент полезного действия остается низким. Это один из ключевых факторов, который сдерживает развитие, отметил премьер.

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Верхней планки персональной ответственности не существует, но от решений властей зависят судьбы людей, речь ли идет о судьбе какого-либо бизнеса или об элементарном решение о перепланировке квартиры, добавил он. «Многие наши инициативы мы не в состоянии реализовать из-за бюрократических препятствий, - посетовал премьер. - Идеи, которые могли бы двинуть страну вперед, разбиваются о бюрократические стены». «Но решение этой проблемы уже найдено - внедрение в госуправление проектного подхода. Поэтому мы сейчас переходим от управления по поручениям к управлению по целям», - объявил премьер.

Тему реформы госуправления запустил президент Сбербанка Герман Греф полтора года назад, через год это вылилось в идею создать проектный офис в правительстве, которые будет упаковывать стратегические задачи министерств в проекты. Проекты затем рассматривает президиум совета по стратегическим проектам. Идея была в том, чтобы сломать текущую управленческую модель для некоторых направлений: так, например, нормативные акты по проектам не должны проходить межведомственное согласование, прежде чем их можно будет вносить в правительство.

Медведев предположил, что многим пока до сих пор так и непонятно, что такое проектный подход: «тем людям, которые должны реализовывать эти проекты». Он напомнил, что проекты будут реализовываться по 11 стратегическим направлениям.

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Дмитрий Медведев перед началом выступления
Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Дмитрий Медведев перед началом выступления
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Журналы со статьей Дмитрия Медведева
Т. Лысова / Ведомости
Журналы со статьей Дмитрия Медведева
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Артем Геодакян/фотохост-агентство ТАСС
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Чиновников ждут особые премии за участие в проектах

Объяснять премьер начал со здравоохранения. Для получения медпомощи в любом уголке страны надо создать доступную медицину: есть места, куда добраться без специального транспорта невозможно. Поэтому выделены деньги на закупку машин скорой помощи. Регионам сложно справиться с этой задачей самостоятельно, признал Медведев. Конечная цель первого проекта - сделать медицину более мобильной. Второй проект - избавиться от неразберихи и ожиданиях в регистратуре, здесь помогут онлайн-технологии: личный кабинет пациента на портале госуслуг - это капитальное изменение, отметил премьер. Еще один проект - новые профстандарты и протоколы лечения. «Надо также обеспечить в системе госзакупок справедливые и обоснованные цены на лекарства и бороться с контрафактными лекарствами», - добавил Медведев.

Второй темой стало образование. По словам премьера, «чем больше денег тратится на образование, тем быстрее и стабильнее развивается страна». На строительство школ будут выделяться бюджетные деньги. Интересным и престижным надо сделать и среднее профессиональное образование - иначе некому будет внедрять новые технологи в жизнь. Надо развивать и внедрение образования в электронной форме.

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Третье направление - проекты по ипотеке и жилью. Также есть направление благоустройства среды, городских дворов. Тут государство должно выстроить систему обратной связи, отметил Медведев. Очень часто в городах возникают новые объекты, и бизнес доволен, и чиновники, а люди недовольны, привел он пример и потребовал, что для таких ситуаций необходимо выстроить систему обратной связи.

Пятое направление проектного подхода - ремонт дорог, сказал Медведев. Финансирование этих работ будет из региональных дорожных фондов, но важно устранить проблему коррупции: «Если в близких друг к другу регионах одни и те же дороги строятся по разной стоимости, мы прекрасно понимаем, что это значит: это коррупция».

Шестым направлением премьер назвал моногорода, которые нужно из депрессивных зон превратить в территории успеха. Премьер рассказал, что только 29 сентября подписал документ о придании статуса ТОРа (территории опережающего развития) городу Тольятти. К 2018 г. будет создано 230 000 новых рабочих мест в этих ТОРах. О ТОРах утром в пятницу на деловом завтраке Сбербанка говорил депутат Госдумы, руководитель бюджетного комитета в думе прошлого созыва Дмитрий Макаров. По его словам, ТОРов создано очень много, но их эффективность сомнительна, скоро вся страна превратится в один большой ТОР - "Только что тогда эти ТОРы будут опережать?".

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Премьер также назвал четыре принципа бюджетной политики. Тут тоже все в первую очередь должно строиться вокруг проектов, отметил он. Правительство верстает бюджет с учетом реализации приоритетных проектов: все, что связано с приоритетами, не должно быть расплывчатым и аморфным, под приоритетами должны быть реальные деньги. Но при этом бюджет должен остаться сбалансированным - «это аксиома, это не менее важная задача». При этом все социальные обязательства будут исполняться, заверил он. Бюджет он назвал главным инструментом бюджетной политики. Наконец, четвертый принцип - повышение эффективности госрасходов. Также правительство будет помогать регионам, но «помогать так, чтобы стимулировать наращивать инвестиции».

Говоря о бюджетной политике, Медведев задался вопросом, что первичнее - инвестиции в человека или увеличение темпов экономического роста. И сам вывел формулу: можно спорить бесконечно, но целью любой экономики является увеличение благосостояния людей, а это в свою очередь повысит спрос, что будет стимулировать экономический рост.

Несмотря на все сложности, Медведев верит в успех, так как «у нас есть доверие людей» - это показали недавние выборы в Госдуму. Свою речь он решил завершить цитатой святого Франциска: «Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное».

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Тему госуправления подхватил председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Надо отойти от управления по поручениям к управлению по поручению - по сути управление изменениями, начал Кудрин и признался, что больше всех участвовал в этой системе поручений, но есть оправдание - т. к. Минфин больше всего получает поручений. Кудрин предложил ввести индикатор успешности самой реформы госуправления - было бы хорошо, если бы в течение двух лет количество поручений снизилось хотя бы 25%, например, а впоследствии, в течение пяти лет, снижение может составить и 50%.

Кудрин сам задался вопросом: «Почему не работает стратегическое управление, хотя мы принимаем концепции среднесрочного развития?» «Мы за них по-настоящему серьезно не спрашиваем, - ответил он сам себе. - Вот невыполнение поручений могут повлечь серьезные кадровые решения, а за невыполнение целевых программ - так, может быть, пожурят».

Надо каждый день сверять выполнение этих проектов - внедрение этой системы возможно в течение полутора-двух лет, сказал Кудрин.

Комментарии  ()
ФОК
15:24 30.09.2016
"Свою речь он решил завершить цитатой святого Франциска: «Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы увидите, что делаете невозможное»." Э-э-э, а они святого Франциска году этак в 1999-м не могли прочитать? Как-то странно начинать делать то, что нужно через 17 лет правления. Сейчас уже заканчивать пора. А то они как-то сразу с невозможного начали.
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