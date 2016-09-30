Медведев: Миллионы избирателей дали «Единой России» карт-бланш на развитие страны

Результат думских выборов, на которых «Единая Россия» получила конституционное большинство в палате, это показатель политической стабильности, считает премьер-министр, лидер правящей партии Дмитрий Медведев. Как передает ТАСС, с этих слов он начал выступление на Сочинском инвестиционном форуме.

«Тот результат, который мы получили, это не только показатель политической стабильности, хотя это очень важно; не только победа для "Единой России", но и большие возможности. Но прежде всего это, конечно - огромная ответственность перед людьми, которые нам поверили и поддержали нас. По сути это, как принято говорить, карт- бланш от миллионов жителей России - на продолжение большой и тяжелой работы по развитию страны», - сказал он. Премьер надеется, что именно так это и воспринимают члены правительства, руководители регионов и сами депутаты.

«Планы на ближайшие несколько лет выглядят вполне амбициозно. Особенно - в нынешние непростые времена, - объявил Медведев. - Но именно в такие времена и требуются нестандартные решения». Премьер уверен, что у страны есть «все шансы это сделать». «Между нами и успехом, как принято обычно говорить, остаются только наши сомнения. Но самое главное, что у нас для этого есть и что было продемонстрировано совсем недавно в ходе политической кампании - это доверие людей, их желание работать на конкретный результат», - добавил он.

Правительство планирует принципиально улучшить экономическую, управленческую и социальную среду. «Чтобы медицина и образование были современными по всей стране, а не только в крупных городах. Чтобы люди могли приобрести качественное жилье в чистых и уютных населенных пунктах с нормальными дорогами, - отметил он. - Чтобы начинать свой бизнес можно было быстро и без каких-то серьезных затрат, - цитирует ТАСС. - Это вроде бы глобальные, но вполне жизненные вещи, вполне конкретные вещи. Именно поэтому они и стали приоритетными проектами».

«Понятно, чтобы все меры поддержки бизнеса работали, чтобы ему стало легче дышать, нужна серьезная перезагрузка системы государственного контроля и надзора. Контролировать и надзирать нужно там, где есть реальный риск для безопасности или здоровья людей, а не сплошняком, не устраивать для бизнеса "ковровые бомбардировки" и пачками выдавать разнообразные предписания», - заявил также премьер. Он напомнил,что для малого и среднего бизнеса введен единый реестр проверок, действуют трехлетние «надзорные каникулы» - если в предыдущие три года у них не выявлено существенных нарушений. Сокращая контроль государство должно «обеспечить безусловную защиту интересов людей, для которых, собственно, и работает госконтроль», добавил он. Он казал, что государство «должно гарантировать качество и безопасность лекарств, продуктов, любых других товаров и услуг за счет построения по сути новой системы контроля и работы в сфере безопасности.

Число россиян, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в ближайшие годы должно увеличиться на несколько миллионов человек, заявил премьер. "Сейчас на малых и средних предприятиях работает около четверти занятых в экономике людей. Мы понимаем, что этот показатель должен расти, причем в несколько раз", - сказал премьер. По его словам, нужно сделать все, чтобы в ближайшие два года должны начать работать более 435 000 новых малых компаний.

В заключение премьер описал работу правительства словами святого Франциска Ассизского: «Начните делать то, что нужно. Затем делайте то, что возможно. И вы вдруг обнаружите, что делаете невозможное».