«Лукойл»: «Роснефти» безразлично, сколько платить за «Башнефть», а нам это дорого

«Лукойл» отказался от участия в приватизации «Башнефти» из-за высокой цены пакета. Как передает ТАСС, это объяснил вице-президент компании Леонид Федун. «Дорого, конечно. Мы делали предварительную заявку. Собственно говоря, у нас есть понимание цены. Понимание справедливой оценки. Для нашей компании это дорого. Для "Роснефти", у которой прибыль будет забираться государством, ей безразлично, какую цену платить. Объявленная цена в 5 млрд не укладывается в нашу экономику», – подчеркнул он.

«Лукойл» не планирует выходить из совместного предприятия с «Башнефтью» по разработке месторождений имени Требса и Титова, добавил Федун. По его словам, разорвать его нельзя, по нему есть соглашение акционеров, которое закреплено законодательно. «Надеюсь, что "Роснефть" будет законодательство соблюдать», – сказал он.

10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г. «Роснефть» – единственная компания, которая сделала юридически обязывающее предложение по цене выше стоимости, определенной оценщиком, объяснил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

EY оценивала госпакет «Башнефти» в 297–315 млрд руб. Синергия от слияния двух компаний, по оценке банка Intesa, составит 150–180 млрд руб., добавил представитель Минэкономразвития. «Башнефть» решили напрямую отдать «Роснефти» без проведения торгов, так как никто не предложил больше или сопоставимую сумму, подтвердил высокопоставленный источник «Ведомостей». Выражали заинтересованность в покупке госпакета «Башнефти» «Лукойл», «Татнефть», ННК, Антипинский НПЗ, фонд «Энергия» Игоря Юсуфова и др.