Согласительная комиссия урегулирует в Лучегорске конфликт работодателя и голодающих рабочих

Для разрешения трудового спора на Лучегорском угольном разрезе создана согласительная комиссия с работодателем. Это сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, головная структура предприятия). Ранее сообщалось, что четыре десятка работников ночной смены разреза начали голодовку, протестуя против увольнений и сокращения зарплат. По данным ТАСС, голодающих было 50.

Руководство компании выехало в поселок Лучегорск для встречи с протестующими и разрешения ситуации, говорится в сообщении ДГК.

По версии работодателя, причиной «конфликта между работодателем и работниками стало невыполнение Лучегорским угольным разрезом установленных показателей премирования, что привело к снижению премии работникам предприятия за август». В профсоюзе предприятия заявили, что конфликт продолжается год, зарплата работников за это время упала в два раза и были уволены 400 человек.