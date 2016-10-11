Россия через неделю обсудит с Турцией возобновление ввоза кабачков и баклажанов

Специалисты Россельхознадзора собираются через неделю посетить Турцию и обсудить со своими коллегами возможность возобновления поставок в Россию кабачков и баклажанов. Об этом сообщил во вторник, 11 октября, ТАСС помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Условия производства и система обеспечения безопасности этой продукции будет проверена по двум параметрам: карантинные вредители и пищевая безопасность.

Россельхознадзор весной текущего года по фитосанитарным соображениям запретил ввоз некоторых категорий растительной продукции из Турции. Так, был запрещен импорт турецкого перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, а также кабачков и тыкв.

Помимо введенных весной ограничений на поставки растительной продукции из Турции с января 2016 г. был введен запрет на поставки ряда овощей и фруктов из этой страны.

10 октября стало известно, что Россия планирует вернуть на российский рынок группу турецких сельскохозяйственных товаров - речь идет о так называемых косточковых и цитрусовых. Сегодня постановлением правительства разрешен ввоз из Турции апельсинов, мандаринов, персиков, нектаринов, слив, абрикосов и терна.