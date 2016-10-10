Турецкие цитрусовые и косточковые возвращаются на российский рынок

Россия открывает доступ на свой рынок цитрусовым и косточковым плодам из Турции.

«Сегодня правительство России приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров, это так называемые косточковые (персики, абрикосы и т. д.) и цитрусовые продукты», - сообщил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Это решение взаимовыгодное, российское сельское хозяйство не производит таких продуктов. А поступление на рынок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке», - сказал он.

«Для турецких партнеров это, естественно, открытие российского рынка. Объем продаж этих товаров составил $500 млн в прошлом году, так что это значимое решение», - добавил Путин.