В Минэнерго Белоруссии назвали сумму недоплаты за российский газ

Сумма недоплаты Белоруссии за поставляемый в страну газ составляет $281 млн, сообщил белорусский министр Владимир Потупчик.

«Мы считаем, что недоплата составляет $281 млн, с учетом того, что за сентябрь 2016 г. оплата будет производиться принятого протокола», - заявил он.

По его словам, это не задолженность, а именно недоплата.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Он рассказал, что Москва и Минск вышли «на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты».

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Белоруссия до 20 октября погасит задолженность в размере более $300 млн за газ. «Текущие платежи, которые предусмотрены контрактом, будут производиться в полном объеме еще раньше, уже фактически на этой неделе», - добавил он.