Росимущество запросило у госкомпаний прогноз по дивидендам на три года

Росимущество запросило у компаний с государственным участием прогноз по дивидендным выплатам за 2016, 2017 и 2018 финансовые годы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из госкомпаний. Запрос получили компании, входящие в «перечень 91-р» (список компаний, где позицию государства как акционера определяет правительство), уточнил источник.

Росимущество ждет ответ до 14 октября. В документе руководитель ведомства Дмитрий Пристансков ссылается на итоги совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 21 сентября. На совещании ведомствам предписывалось учесть направление на дивиденды госкомпаниями в ближайшие три года 50% прибыли. По словам другого источника, окончательного решения еще нет.

Минфин уже подсчитал, сколько принесет пролонгация введенной в 2016 г. для пополнения бюджета нормы, согласно которой госкомпании должны направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по РСБУ или МСФО. По мнению ведомства, 280 млрд руб. дополнительных доходов в год получит бюджет в предстоящие три года.