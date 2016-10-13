В шанхайском рейтинге долларовых миллиардеров Китай снова обошел США

По количеству миллиардеров Китай снова обошел США и разрыв между ними растет, сообщает ВВС. Корпорация ссылается на рейтинг, который уже 18 лет составляет шанхайское издательство Hurun. По его данным, в КНР 594 миллиардера, а в США – только 535. Впервые о лидерстве Китая по количеству миллиардеров Hurun сообщил ранее в 2016 г.

Китайский рейтинг возглавляет Ван Цзяньлинь, основатель группы Dalian Wanda, с состоянием $32,1 млрд, на втором месте – Джек Ма, состояние которого за год выросло на 41% до $30,6 млрд.