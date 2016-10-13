Правительство одобрило продажу индийской ONGC 11% «Ванкорнефти»

Правительство одобрило продажу индийской ONGC 11% в «Ванкорнефти». Об этом сообщил журналистам предправления «Роснефти» Игорь Сечин.

«Только что завершилось заседание комиссии по иностранным инвестициям, было принято решение одобрить совершение сделки о продаже нашим индийским партнерам - ONGC - 11% Ванкорского месторождения. Таким образом у ONGC консолидируется пакет в районе 49%, они получают соответствующее количество мест в совете директоров», - отметил он.

В начале октября «Роснефть» закрыла крупные сделки с индийскими инвесторами - по продаже долей в «Ванкорнефти» (23,9% за $2,021 млрд) и в Таас-Юряхе (29,9% за $1,12 млрд). Общая сумма сделок превысила $3 млрд.

Запасы расположенного в Красноярском крае Ванкорского месторождения на 1 января 2014 г. – 500 млн т нефти и конденсата, 182 млрд куб. м газа. Добыча на Ванкоре продержалась на полке примерно в 21,4–22 млн т нефти три года и составляла 11–12% от добычи «Роснефти», но в 2016 г. начала снижаться. С учетом таких показателей $3,4 за баррель - это дорого, говорили эксперты.