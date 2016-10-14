Казахстан начал экспорт нефти с крупнейшего месторождения СНГ

Казахстан начал экспорт нефти с месторождения Кашаган, сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны в пятницу.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана в пятницу, первая партия кашаганской нефти отгружена в трубопроводные системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и АО «Казтрансойл», «Сегодня была отгружена первая партия экспортной нефти месторождения Кашаган, добытая в рамках пусконаладочных работ, в количестве порядка 7700 т в трубопроводную систему КТК. Также в трубопроводную систему АО "Казтрансойл" была отгружена партия экспортной нефти в количестве 18 800 т, а в магистральную систему АО "Интергаз Центральная Азия" было направлено 22,8 млн куб. м товарного газа», - говорится в сообщении.

Ранеев минэнерго сообщало, что в первые месяцы после возобновления морских операций и пусконаладки добыча ожидается на уровне 75 000-180 000 баррелей в сутки. После начала обратной закачки попутного (сернистого) газа и оптимизации к 2017 г. на этапе № 1 освоения Кашагана предполагается достичь уровня добычи в 370 000 баррелей.