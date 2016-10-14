Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 октября 2016 года

Политика

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в четверг подлил масла в огонь в отношениях с Москвой. Он заявил, что в воскресенье Великобритания, США и другие страны обсудят «военные варианты» прекращения бомбардировок Алеппо читать на FT.com

Египту приходится балансировать, поддерживая дружбу с Россией и Саудовской Аравией, у которых различаются позиции по конфликту в Сирии. На прошлой неделе Египет - единственный из арабских государств — поддержал резолюцию России по Сирии на Совбезе ООН, чем вызвал недовольство саудовцев. Это свидетельствует, насколько сблизились Москва и Каир читать на WSJ.com

Стремление Турции улучшить отношения с Россией меняет динамику сирийского конфликта. Если раньше турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытался устранить президента Сирии Башара Асада, то теперь внимание Турции сосредоточено на борьбе с находящимися около ее границ сирийскими курдами читать на FT.com

Дональд Трамп попытался опровергнуть обвинения в сексуальных домогательствах и выставить себя жертвой заговора СМИ. Новые опросы показывают, что Хиллари Клинтон упрочила свое преимущество над Трампом читать на WSJ.com читать на FT.com

Председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил Великобританию, что ее ждет либо «жесткий» Brexit, либо никакого Brexit читать на FT.com

Скандал вокруг суверенного фонда Малайзии 1MDB достиг и Вашингтона. В США следователи выясняют, не были ли выведенные из фонда деньги заплачены бизнесмену, который затем организовал визит в Белый дом родственников малазийского премьера Наджиба Разака читать на WSJ.com

Точка зрения

Хоть ЕС и сохраняет санкции против России уже более двух лет, но Москву это практически не беспокоит. Поэтому ЕС стоит подумать над тем, чтобы продлить санкции сразу на 12 месяцев, а не шесть, пишет бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен читать на FT.com

Экономика

Быстрый рост экономики развивающихся стран в 2000-х гг. был аномалией, которая никогда не повторится, считают специалисты фирмы Capital Economics. По ее прогнозам, замедление их экономики будет сильно мешать глобальному экономическому росту в будущем читать на FT.com

Экономисты оценивают вероятность того, что в следующие четыре года в США случится новая рецессия, примерно в 60%, показал опрос WSJ. При другом сценарии страну ждет самый длинный период экономического роста в ее истории читать на WSJ.com

Экспорт еврозоны в августе вырос на 2,3% по сравнению с июлем. Это свидетельствует, что решение Великобритании о выходе из ЕС пока мало сказывается на европейской экономике читать на WSJ.com

Миллиардеры в прошлом году лишились 5% своего состояния, или $300 млрд, выявило исследование UBS и PwC. Но зато миллиардеров в мире стало больше читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Последние 10 лет Китай щедро кредитовал другие развивающиеся страны. Однако проекты, в которые были вложены деньги, например высокоскоростная железная дорога в Венесуэле, оказались неудачными. Поэтому теперь Китай меняет свой подход и больше не хочет вкладывать деньги в рискованные проекты читать на FT.com

Индустрия

Авиакомпании начинают оснащают самолеты специальными противопожарными сумками в связи с риском возгорания смартфонов и других устройств. За последние 25 лет регуляторы США зафиксировали 129 подобных инцидентов, и из них 23 – в этом году читать на WSJ.com

Автомобили

Китайская Geely, владеющая Volvo Cars, на следующей неделе представит в Берлине свой новый автомобильный бренд Lynk. Его автомобили будут находиться в средней ценовой категории и построены на платформе Volvo читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу утром подорожала. Накануне стало известно о снижении запасов нефтепродуктов в США читать на WSJ.com

«Газпром» близок к урегулированию антимонопольных обвинений Еврокомиссии. Это может помочь компании избежать многомиллиардного штарафа, но ей придется изменить методы своей работы читать на WSJ.com

«Роснефть» возглавляет группу инвесторов, которые приобретут индийскую Essar Oil. Размер сделки около $13 млрд, включая долг. О сделке должно быть объявлено в субботу читать на WSJ.com

Новый гендиректор Petrobras Педру Паренте в интервью FT рассказал о том, как он собирается трансформировать госкомпанию после коррупционного скандала. По его словам, он не позволит правительству Бразилии вмешиваться в ее дела читать на FT.com

С проблемного Кашаганского месторождения в Казахстане впервые отправлен танкер с нефтью читать на FT.com

Финансы

JPMorgan Chase первым из крупных американских банков отчитался о прибыли в III квартале. У него она снизилась на 7,6% до $6,29 млрд, но превзошла прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Сенатор Элизабет Уоррен призывает Вашингтон уволить Мэри Джо Уайт, руководителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По ее словам, Уайт препятствует повышению прозрачности компаний читать на FT.com

Отток средств из фондов европейских облигаций за последнюю неделю составил $262 млрд, что является максимумом с июня 2015 г. Отток из фондов европейских акций зафиксирован уже 36-ю неделю подряд и составил $1,1 млрд. Это подчеркивает, как инвесторы обеспокоены рисками, связанными с Brexit читать на FT.com

Котировки акций хедж-фонда Man Group в пятницу утром выросли на 13%. Это связано с тем, что в III квартале чистый приток инвестиций в него составил $1,3 млрд, и планами компании потратить до $100 млн на выкуп собственных акций. Также Man Group приобретет примерно за $200 млн Aalto Invest, специализирующуюся на недвижимости читать на WSJ.com читать на FT.com

В пятницу Высокий суд Лондона вынесет решение по иску на $1 млрд, поданному суверенным фондом Ливии против Goldman Sachs. Фонд обвиняет сотрудничавший с ним банк в том, что тот воспользовался его неопытностью для извлечения выгоды читать на FT.com

У нового гендиректора Wells Fargo Тимоти Слоуна, который приходит на эту должность после скандала с фальшивыми счетами, хорошее резюме – он проработал в банке 29 лет, но не был в проблемном розничном подразделении читать на WSJ.com

Технологии

Samsung предупредила, что может лишиться еще $3 млрд операционной прибыли из-за прекращения выпуска смартфонов Galaxy Note 7 в следующие два квартала. Таким образом, в целом ее потери могут составить $5,3 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

SoftBank и Саудовская Аравия планируют создать фонд размером до $100 млрд для инвестиций в технологический читать на WSJ.com читать на FT.com

HP предупредила, что сократит до 4000 сотрудников в следующие три года. Также компания дала осторожный прогноз прибыли на следующий год читать на WSJ.com

Verizon дала понять, что может потребовать изменить условия поглощения Yahoo за $4,8 млрд после того, как стало в сентябре известно о масштабной хакерской атаке на интернет-компанию читать на WSJ.com читать на FT.com

Hyperloop One привлекла новые инвестиции на $50 млн, наняла бывшего финансового директора Uber Брента Каллиникоса и заручилась поддержкой дубайской DP World. Также в ее совет директоров вошел владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов читать на WSJ.com читать на FT.com

Pinterest сообщила, что в сентябре у нее было 150 млн активных пользователей. Это на 50% больше, чем годом ранее. Таким образом, Pinterest доказывает, что вполне может конкурировать с Twitter и Facebookчитать на WSJ.com

Потребительский рынок

Unilever урегулировала спор по поводу цен с британским ритейлером Tesco, из-за которого тот снял с онлайн-продажи некоторые ее продукты. В результате, Unilever все-таки повысит цены в связи с ослаблением фунта читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon планирует нанять 120 000 временных работников на свои склады в США во время праздничного сезона. Это на 20% больше, чем в 2015 г. читать на WSJ.com

McDonald's с недавнего времени все-таки стала уделять внимание маркетингу в социальных сетях и наняла для этого 200 человек. С помощью этого компания надеется привлечь молодых потребителей читать на WSJ.com

В Париже некоторые люксовые ритейлеры тестируют в своих магазинах детекторы радиочастот смартфонов и другие технологии, которые позволяют им собирать данные о покупателях и анализировать их поведение читать на FT.com

Менеджмент

Скандал вокруг Wells Fargo – это наглядный пример плохого кризис-менеджмента. Уже бывший гендиректор банка Джон Стампф медлил с реакцией на недовольство по поводу проступков сотрудников, не отвечал на многие вопросы сенаторов и раздражал главного акционера Уоррена Баффетта читать на WSJ.com

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