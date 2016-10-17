Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России

Владелец USM Holding Алишер Усманов лишился статуса налогового резидента России, сообщает Forbes. В пресс-службе холдинга изданию подтвердили, что миллиардер стал нерезидентом.

По словам представителя USM, в настоящее время Алишер Усманов не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности, в частности, он является президентом Международной федерации фехтования и членом Комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала.

«В силу этого, а также по медицинским причинам в 2015 г. он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу РФ 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России», – сообщили в пресс-службе холдинга USM. Представитель USM отметил также, что за последние несколько лет Усманов заплатил $350 млн в виде налогов в России только как физлицо, а компании, входящие в его холдинг, только за 2015 г. – около 100 млрд руб. (примерно $1,6 млрд по среднему курсу ЦБ за 2015 г.).