ФНС стала требовать от владельцев иностранных счетов являться в инспекцию

Территориальная инспекция ФНС по Москве стала рассылать иностранным резидентам (постоянно проживающим за границей россиянам) уведомления о необходимости прийти в налоговую службу для сдачи отчетности о наличии иностранного счета, о балансе и движениях по нему за 2015 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на письмо инспекции №14 от 5 октября.

Согласно документу, гражданин из-за наличия банковских счетов за пределами России должен явиться в налоговую службу и «предоставить отчет о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории России за 2015 г.». Ведомство ссылается на ч. 7 ст. 12 закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Налоговая служба также предупреждает, что неповиновение влечет ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.4 КоАП (предупреждение или наложение административного штрафа (для гражданина 500-1000 руб., для должностного лица штраф составит от 2000 до 4000 руб.).