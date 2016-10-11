Чистый отток капитала из России с начала года сократился в пять раз

Чистый отток капитала из России с начала года сократился в пять раз - до $9,6 млрд с $48,1 млрд годом ранее, следует из предварительной оценки платежного баланса на сайте Банка России. В III квартале ЦБ зафиксировал отток капитала на уровне $2,6 млрд.

«При этом на фоне сбалансированных потоков банковского сектора, по-прежнему направленных на погашение внешних обязательств за счет имеющихся иностранных активов, у прочих секторов отток сформировался главным образом за счет активизации приобретения финансовых активов за рубежом», - говорится в комментарии регулятора.

За тот же период прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор России составили $8,3 млрд, что в 3,6 раза больше, чем в январе-сентябре 2015 г. ($2,3 млрд), следует из оценки платежного баланса. Кроме того, профицит внешней торговли России в январе-сентябре снизился в 1,9 раза до $63,1 млрд.

Минфин не исключает нулевого чистого оттока капитала из России по итогам 2016 г.