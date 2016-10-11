В Минфине допустили нулевой отток капитала из России по итогам 2016 года

Минфин не исключает нулевого чистого оттока капитала из России по итогам 2016 г., сообщил замминистра финансов Максим Орешкин на заседании общественного совета при Минфине по вопросу основных направлений бюджетной политики на 2017-2019 гг. и налоговой политики на трехлетку.

«Не исключено, что по итогам года мы получим значение оттока капитала на уровне, близком к нулевой отметке», - сказал он.

Замминистра также отметил, что инфляция по итогам 2016 г., по оценке Минфина, может составить 5,7-5,8%. «Если посмотреть на последние статистические данные, то мы наблюдаем, что ВВП замедляет снижение и постепенно выходит на нулевую динамику, инфляция быстро замедляется - мы видели в сентябре 4,2%, а к концу года будет 5,7-5,8%. Рост реальных зарплат также постепенно начинает выходить в положительную плоскость», - сказал Орешкин.