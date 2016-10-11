Рубль укрепляется вслед за ростом цен на нефть

В понедельник к 19.09 на Московской бирже доллар расчетами завтра подешевел на 28 коп. до 61,93 руб., евро – на 58 коп. до 69,1 руб. С начала прошлой недели доллар стал стоить меньше на 31 коп., евро – на 66 коп. (см. график).

В понедельник российскую валюту поддержало заявление президента Владимира Путина, после которого цена на нефть выросла, говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков.

Цена нефти Brent, торговавшейся в последние дни вблизи максимумов этого года, начала в понедельник быстро расти после того, как Путин заявил, что Россия готова участвовать в соглашении ОПЕК о сокращении нефтедобычи. К 17.15 мск она поднялась до $53,65. Последний раз Brent столько стоила в октябре 2015 г. На встрече в конце сентября страны картеля договорились снизить добычу до 32,5–33 млн барр. в день (последние перед тем заседанием данные свидетельствовали, что ОПЕК производит 33,24 млн барр.). В понедельник на энергетическом форуме в Стамбуле Путин заявил, что «Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти». Страны картеля решили, что к саммиту ОПЕК 30 ноября подготовят конкретные предложения о квотах для каждой страны.

Ранее в понедельник министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не исключил, что цены в этом году вырастут еще на 20% до $60/барр.

После встречи в Алжире сложилась тенденция роста цен на нефть, что сказывается и на курсе рубля, говорит Бизиков. Несмотря на то что чувствительность курса рубля к ценам на нефть несколько снизилась, в целом связь между рублем и нефтью остается фундаментальной, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. «Цены на нефть влияют на торговый баланс, и с их ростом увеличивается и экспортная выручка, которую продают компании, но, конечно, все зависит и от их желания конвертировать валюту в рубли», – указывает он.

Одной из причин, почему сейчас рубль укрепляется несколько медленнее, чем раньше при росте цены на нефть является возможность выхода ЦБ на рынок, объясняет Романчук: «Ранее он заявлял в одном из сценариев, что, если нефть будет стоить больше 55 долларов, то регулятор может воспользоваться моментом для пополнения залотовалютных резервов и начнет скупать издержки выручки экспортеров».