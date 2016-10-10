Рынки

Brent установила новый рекорд в текущем году

Владимир Путин помог цене нефти вернуться на год назад
Цена нефти Brent превысила $53 за баррель впервые с октября 2015 г.
Цена нефти Brent превысила $53 за баррель впервые с октября 2015 г.
Hasan Jamali / AP

Цена нефти Brent, торговавшейся в последние дни под максимумами этого года, начала в понедельник быстро расти после того, как президент Владимир Путин заявил, что Россия готова участвовать в соглашении ОПЕК о сокращении нефтедобычи. К 17.15 мск она поднялась до $53,65, превысив отметку в $52,86 за баррель, достигнутую в ходе торгов 9 июня. Это самый высокий показатель в нынешнем году; последний раз Brent торговалась на таком уровне в октябре 2015 г.

Позиция «Газпрома»

«Газпром» поддерживает заморозку добычи нефти, а не ее сокращение, сообщил замруководителя холдинга Александр Медведев. «Команды производителей как нефти, так и газа постараются стабилизировать добычу. Да, заморозку, не сокращение», - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли «Газпром» именно заморозку добычи (его слова приводит ТАСС).

Вскоре после заявления Путина цена Brent, выросшая после сентябрьской встречи ОПЕК к закрытию пятницы на 13,8%, превысила июньский уровень. Американская WTI тоже растет до $51,45 за баррель.

К 17.50 мск Brent стоила $53,5 за баррель (+3%).

На встрече в Алжире в конце сентября страны картеля договорились снизить добычу до 32,5-33 млн барр. в день (последние перед тем заседанием данные свидетельствовали, что ОПЕК производит 33,24 млн барр.). Выступая в понедельник на энергетическом форуме в Стамбуле, Путин заявил, что «Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти». Он также выразил надежду, что на саммите ОПЕК 30 ноября «эта идея воплотится в конкретные договоренности». Страны картеля решили, что к своей полугодовой встрече подготовят конкретные предложения о квотах для каждой страны.

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Ранее в понедельник на том же форуме в Стамбуле министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил оптимизм по поводу возможности достижения итоговой договоренности в ноябре о сокращении добычи. «Нельзя исключить», что цены в этом году вырастут еще на 20% до $60 за баррель, заявил он. Аль-Фалих также добавил, что в ближайшие дни обсудит с министром энергетики России Александром Новаком возможность сокращения добычи и перспективы нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.

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Вместе с тем саудовский министр предупредил: хотя нефтедобывающим странам нужно добиться восстановления рынка после резкого падения цен, нельзя допустить, чтобы он «снова разбалансировался» в результате нехватки предложения.

Хотя рынок в последнее время с оптимизмом воспринимает официальные заявления, аналитики Energy Aspects предупреждают: странам ОПЕК предстоит преодолеть существенные препятствия, чтобы «пожелания относительно ограничения добычи стали реальной сделкой».

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В Алжире было решено, что для Нигерии и Ливии, чья добыча сильно сократилась в этом году из-за действий повстанческих группировок, квоты пока устанавливаться не будут. Также ограничения не в полной мере затронут Иран, который после отмены санкций хочет довести добычу до 4 млн барр. в день (но в последние месяцы ее рост остановился на 3,6-3,8 млн баррелей). «[Странам ОПЕК] нужно не только согласовать, каким конкретно уровнем Иран в конечном итоге согласится ограничить добычу. Не менее сложная задача – определить для всех стран тот уровень, с которого она будет сокращаться», – говорится в отчете Energy Aspects. Например, Ирак до сих пор исключался из всех решений по квотам, но теперь он в достаточной мере восстановил добычу после ограничений, вызванных действием программы «нефть в обмен на продовольствие» при Саддаме Хусейне и последствиями вторжения США и их союзников в 2003 г. Однако в этом году Багдад неоднократно заявлял, что ОПЕК публикует неверные данные о его добыче, занижая ее примерно на 200 000-400 000 барр.

Кроме того, в октябре стало известно, что добыча в странах картеля выросла до рекордных уровней: в сентябре она составила, по расчетам Bloomberg, 33,75 млн барр. в день, увеличившись за месяц на 170 000 барр. Увеличение в основном произошло за счет как раз Нигерии и Ливии, которые в среднем нарастили ее на 190 000 барр. в день.

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Джон Килдафф, партнер Again Capital, называет нынешнее движение рынка продолжением волны, поднятой сентябрьской договоренностью ОПЕК. «Рынок вознаградил ОПЕК за заявление. Увидим, будут ли их дела соответствовать словам», – говорит он (цитата по Bloomberg).

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