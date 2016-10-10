Путин заявил о готовности России присоединиться к замораживанию или сокращению добычи нефти

Россия готова присоединиться к решению о замораживании или сокращении добычи нефти, что необходимо для сохранения стабильности рынка нефти. Об этом заявил в понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле.

«Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти», - подчеркнул президент, поддержав недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации лимитов на добычу и выразив надежду, что на заседании ОПЕК в ноябре «эта идея воплотится в конкретные договоренности» (цитата по ТАСС).

Следующее заседание ОПЕК запланировано на 30 ноября.

Президент также отметил, что спрос на нефть и газ продолжает расти, хотя и не такими быстрыми темпами, как раньше. «Спрос на традиционные энергоресурсы поддерживается не только автомобилизацией и электрификацией таких огромных стран и экономик, как Китай, Индия, некоторых других государств, но и продолжающимся проникновением продукции нефте- и газохимии в самые разные сферы жизни человека, в промышленные процессы», - подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

В этой связи, указал Путин, реальных оснований для того, чтобы говорить о закате эры углеводородов, нет. По его словам, общая задача заключается в том, чтобы обеспечить доступ всех людей в мире к современным источникам энергии. По утверждению российского президента, необходимо снять энергетические ограничители на пути к всеобщему росту экономики и развития, сделать так, чтобы элементарными благами цивилизации, такими как электричество, свет, тепло, могли воспользоваться и жители самых бедных стран, передает «Интерфакс».