Эр-Рияд: К концу года нефть будет стоить $60 за баррель

К концу 2016 г. нефть будет стоить $60 за баррель, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель аль-Фалех. Как передает ТАСС, он сказал это на 23-м Международном энергетическом конгрессе в Стамбуле. По словам министра, Саудовская Аравия рассчитывает на созидательную роль России в переговорах по стабилизации добычи нефти. Он добавил, что они с министром энергетики России Александром Новаком в ближайшие несколько дней обсудят возможность сокращения добычи и перспективы нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке.

Аль-Фалех также отметил, что «до конца года Саудовская Аравия будет лучше понимать и знать позицию ОПЕК» по вопросам добычи нефти. «Нам надо восстановить рынок после резкого падения цен, но, с другой стороны, нельзя допустить и обратного. Это разбалансирует рынок снова», – сказал он. Министр выразил надежду, что «позиция ОПЕК будет удовлетворять интересы Саудовской Аравии и других производителей нефти, но не позволит сильно зажать их в вопросах добычи».

Саудовская Аравия формирует свою политику по объемам производства, добавил министр. «Наша страна при появлении определенной цены не диктует, а принимает. У нас есть сценарий низкой и высокой цены. Мы не можем сказать, каким будет верхний порог», – отметил он. Он напомнил, что Саудовская Аравия еще не достигла пика добычи нефти. «К 2020 г. рост нашей экономики будет более очевидным. Мы делаем инвестиции. Мы сможем продолжать сохранять этот баланс», – сказал он.