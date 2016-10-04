Страны ОПЕК в сентябре добыли рекордное количество нефти

Страны - члены ОПЕК в сентябре увеличили нефтедобычу до рекордного значения на фоне возобновления добычи в Ливии и Нигерии. Эти страны предположительно будут освобождены от ограничений.

В сентябре 2016 г. добыча стран ОПЕК увеличилась на 170 000 баррелей в сутки (б/с) и составила 33,75 млн б/с. Такие данные приводит Bloomberg.

Нигерия и Ливия увеличили нефтедобычу в сентябре в среднем на 190 000 б/с. В Саудовской Аравии и Анголе зафиксировано небольшое снижение добычи (60 000 б/с и 40 000 б/с соответственно). В частности, Ливия увеличила добычу до 340 000 б/с по сравнению с 260 000 б/с в августе.

В Нигерии добыча выросла на 7,9%, средний показатель добычи в сентябре - 1,5 млн б/с. Иран увеличил нефтедобычу на 10 000 б/с до 3,63 млн б/с.