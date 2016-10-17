Замдиректора «Росатома» назначен бывший начальник службы экономической безопасности ФСБ

Заместителем генерального директора госкорпорации «Росатом» по государственной политике в области безопасности при использовании атомной энергии в оборонных целях назначен бывший начальник службы экономической безопасности ФСБ РФ Юрий Яковлев, сообщается в официальном аккаунте «Росатома» в Twitter. Эта должность создана в структуре «Росатома» впервые.

Президент Владимир Путин 5 октября назначил гендиректором «Росатома» Алексея Лихачева вместо ушедшего в администрацию президента Сергея Кириенко.

С февраля 2015 г. Лихачев занимал пост первого замминистра экономического развития.