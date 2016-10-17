BP не планирует увеличивать или уменьшать свою долю в «Роснефти»

Британская BP, которая владеет 19,75% пакетом акций в «Роснефти», не намерена как-либо менять свою долю в российской компании: ни в сторону повышения, ни в сторону снижения. Об этом журналистам сказал гендиректор компании Роберт Дадли.

«Мы очень довольны той долей, которая у нас есть. Мы не хотим ее ни сокращать, ни увеличивать, это очень комфортный уровень для нас», - отметил он.

Дадли сообщил, что не обсуждал с предправления «Роснефти» Игорем Сечиным возможность выкупа российской компанией своих акций у государства, при этом подчеркнул, что BP не опасается изменения своей доли даже в этом случае.

Кроме того, руководитель британской компании положительно оценил сделку по покупке «Башнефти» и назвал цену, выплаченную «Роснефтью», справедливой.

«Я думаю, что это очень хорошее приобретение, очень справедливая цена за это приобретение», - считает он.

Ранее пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что компания серьезно рассматривает возможность выкупа своих акций у «Роснефтегаза», поскольку видит «колоссальный потенциал» повышения капитализации.